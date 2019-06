Saudi Arabien war im Voraus über die Anschläge in Sri Lanka informiert

Die Sri Lanka Polizei hat einen wahhabitischen Prediger, Mohamed Aliyar, Direktor des islamischen Führungszentrum von Kattankudy, einer mehrheitlich muslimischen Stadt des Ostens, verhaftet.

Er wäre mit Zahran Hashim verbunden, dem Leiter der unter der Leitung von Daesch zu Ostern ausgeführten Operation, die fast 270 Tote und mehr als 500 Verletzte verursacht hat.

Das Zentrum der islamischen Führung, das der lokale Chef von Daesch besuchte, wird durch Spenden von Mohamed Aliyar‘s islamischen Klassenkameraden in Riyad finanziert.

Die libanesische Zeitung, Alahed News, herausgegeben von der Hisbollah, hat das Faksimile des Kabels des Saudi-Ministers für auswärtige Angelegenheiten an seinen Botschafter in Sri Lanka veröffentlicht. Es datiert vom 17. April 2019. Man kann da lesen:

« Urgent — Top secret

An seine Exzellenz den Botschafter Abdul Nasser bin Hussein al-Harethi Sie müssen sofort folgende Maßnahmen ergreifen:

1° Sie müssen alle Dokumente, Computer-Daten und die letzte Korrespondenz mit Mitgliedern und in- und ausländischen Gruppen vernichten, Sie müssen auch eine Ausgangssperre für die Mitarbeiter der Botschaft verhängen, außer wenn [eine Reise] notwendig ist;

2° Sie müssen all jene informieren, die dem Königreich Saudi Arabien angehören, besonders die Berater, die Sicherheitskräfte und die Nachrichtendienste, jegliche Präsenz in öffentlichen und überfüllten Orten zu vermeiden, besonders in Kirchen während der drei nächsten Tage, vor allem während der christlichen Ostern;

3° Sie müssen regelmäßig schriftliche Nachrichten über die sri-lankischen Behörden und ihre Standpunkte an diese Abteilung senden.

Unterzeichnet: Ibrahim bin Abdul Aziz al-Assaf, Minister für auswärtige Angelegenheiten»