Перевод

Эдуард Феоктистов



[1] « Sommet historique pour sceller l’Alliance des guerriers de Dieu », Réseau Voltaire, 17 octobre 2003.

[2] The Political Ideas of Leo Strauss, Shadia B. Drury, Palgrave macmillan (1988); Leo Strauss and the Politics of American Empire, Anne Norton, Yale University Press (2005) ; The Truth About Leo Strauss: Political Philosophy and American Democracy, Catherine H. Zuckert & Michael P. Zuckert, University of Chicago Press (2008) ; Straussophobia: Defending Leo Strauss and Straussians Against Shadia Drury and Other Accusers, Peter Minowitz, Lexington Books (2009) ; Leo Strauss and the Conservative Movement in America, Paul E. Gottfried, Cambridge University Press (2011); Leo Strauss, The Straussians, and the Study of the American Regime, Kenneth L. Deutsch, Rowman & Littlefield (2013).

[3] The Family: The Secret Fundamentalism at the Heart of American Power, Jeff Sharlet, HarperCollins (2009).

[4] «Иудео-христиане» создали свою церковь в Иерусалиме вокруг святого Иоанна. Во время падения Иерусалима они были изгнаны из Синагоги. Это течение, в итоге, исчезло, за исключением нескольких групп на Ближнем Востоке, одна из которых в VII в. стала родиной Магомета. Единственными выжившими христианами стали язычники, конвертированные в христианство в Дамаске святым Павлом. За девятнадцать веков выражение «иудео-христиане» потеряло смысл, так как обе религии разделены и расходятся в соблюдении закона Моисея. Во время холодной войны Пентагон вновь воспользовался этим выражением и создал экуменическое движение во главе с пасторами Абрахамом Верейдом и Билли Грэмом. Странно, что в XXI веке продолжают говорить об «иудео-христианской культуре», хотя на деле этому выражению ничто не соответствует.