Сеть Вольтер

Что может Авигдор Либерман?

Тьерри Мейсан

Семь месяцев подряд Авигдор Либерман навязывал свою стратегию правящей элите Израиля, и не исключено, что так будет и следующие пять месяцев. Мировая пресса считает его расистом, но на самом деле он прагматичный и разумный националист, противостоящий как проекту «Великого Израиля», так и проекту двунационального государства. Он мог бы стать полезным для Москвы.

Сеть Вольтер | Дамаск (Сирия)
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Уход в отставку министра обороны Израиля Авигдора Либермана 14 ноября 2018 г. явился началом серьёзного политического кризиса, вылившегося во внеочередные парламентские выборы. Но они не привели к созданию в Кнессете нового парламентского большинства. В течение пяти недель так и не удалось создать новое правительство, и на 17 сентября назначены новые парламентские выборы.

Уход Авигдора Либермана в отставку произошёл в то время, когда Нетяньяху заключил с Катаром соглашение, предусматривающее прекращение огня с ХАМАС и выплату зарплат чиновникам сектора Газа напрямую эмиром Катара.

Никто в международном плане не выступил против того, что расценивается как отделение территории Газы от Палестины и её явной аннексии Катаром. Для Либермана это означает создание у границ его страны территории, подконтрольной Братьям-мусульманам. Многие назвали это соглашение «сделкой века» Джареда Кушнера и Дональда Трампа. Однако сегодня все сходятся на том, что США намерены передать Газу не под контроль Катара, а под контроль Египта.

Во время избирательной кампании Авигдор Либерман предлагает отказаться от освобождения от военной обязанности учащихся еврейских религиозных школ, то есть отказаться от галахического права, принуждения и религиозных привилегий. Эта тема не новая, но она никогда не была настолько существенной, чтобы помешать Беньямину Нетаньяху сформировать новое правительство.

Либерман стал известен как иммигрант из Молдавии, который в 1999 г. создал из русскоговорящих евреев политическую партию «Наш дом - Израиль». Более миллиона евреев иммигрировали из СССР после поправки Джексона-Вэника (1974 г.), угрожавшей подвергнуть СССР экономической изоляции в случае, если евреям не будет предоставлено право выезда в Израиль. Все они признавались законом евреями по отцовской линии, но не с религиозной точки зрения, согласно которой национальность определяется по матери. Инициатива Либермана финансировалась узбекским олигархом Михаилом Чёрным, в бытность приближённым Бориса Ельцина.

До этого времени Либерман был известен как член Ликуда, в котором он был генеральным директором объединения, и впоследствии ставший главой кабинета Премьер-министра Нетаньяху. У бывшего вышибалы ночного клуба зычный голос с явным русским акцентом. Он никогда не упускает случая посмотреть на своего собеседника свысока и пригрозить ему…перед тем, как вступить с ним в деловые отношения.

В октябре 2003 г. Михаил Чёрный финансировал проведение в отеле Кинг Дэвид в Иерусалиме необычного конгресса [1]. На нём обсуждался вопрос объединения «русских» политиков Израиля, в числе которых и Либерман, со сторонниками философа Лео Страусса (в общем случае, бывшие соратники соавтора поправки Джексона-Вэника) и их «христианскими» (в смысле несогласными с коммунистическим атеизмом) союзниками из США. При этом он пользовался явной поддержкой администрации Буша мл., который не был намерен позволить этой группе попасть в орбиту нового хозяина Кремля Владимира Путина. Все правые силы Израиля, начиная с Беньямина Нетаньяху, приняли участие в этой манифестации.

Этот конгресс подтвердил сложившуюся в некоторых кругах новую веру – теополитику. Мир во всём мире возможен единственно при условии, что он будет сначала установлен в Израиле. Любую войну в состоянии предотвратить мировое правительство. И оно будет в Израиле. Во Франции то же самое вещает Жак Атали.

В это время у Авигдора Либермана не было никаких проблем с религиозными деятелями. Главное, чтобы они поддерживали его израильский национализм. Он, например, сблизился с партией Ткума. У него не было никаких опасений в отношении смешения политических идей с религиозными. Его соратники из числа последователей Лео Страусса [2], прошедшие через кабинет сенатора Джексона, утверждали без комплексов, что опыт нацизма показал слабость демократии, и чтобы не допустить новый Холокост, евреи должны установить диктатуру. А его соратники из числа христиан в Пентагоне [3] поговаривали об альянсе всех евреев и христиан, то есть «иудео-христианском» [4] союзе для борьбы с коммунистическим атеизмом.

Его идеи известны всем. И он их никогда не изменял. Главное – знать, кому ты лоялен. Палестинцы делятся на палестинских националистов и исламских националистов (которые борются не за палестинское государство, а за Умму). Им не удаётся достичь мира между собой, и, тем более, не удастся жить в мире с европейскими евреями (в том смысле, что Россия тоже европейская страна). Они представляют собой два разных народа. Будучи реалистом, Либерман не поддерживает ооновский план создания двунационального государства и считает невозможным сохранять израильское гражданство арабам, которые не признают права Израиля на существование.

Его часто принимают за расиста из-за его манеры агрессивно выражаться. Так в 2001 г. он ставит вопрос о нанесении бомбовых ударов по Асуанской плотине, чтобы вынудить Египет пойти на уступки. Или в 2003 г. он заявляет, что готов вывезти на автобусе палестинских заключённых и утопить их в Мёртвом море. Однако эти выходки свидетельствуют скорее всего о его длинном языке, а не о его идеологии. Аналогично, в 2004 г. он назвал Махмуда Аббаса «дипломатическим террористом», а Беньямина Нетаньяху в 2008 г. – «лжецом, обманщиком и негодяем».

Пребывая на министерских должностях, Либерман назначает на высокие государственные должности людей с эфиопскими корнями, бедуинов или друзов. Он считает, что гражданство само по себе гарантирует лояльность по отношению к своей стране. Один из левых, бывший начальник штаба ВВС генерал Эйтан Бен-Элияху утверждает, что он никой не экстремист (в отличие от Нетаньяху, приверженца идеи «Великого Израиля»).

Вопрос не в том, является Либерман правым экстремистом или не является, или каким будет его будущее, а в том, какие силы привели его к разрыву в 90-х годах с Нетаньяху и альянсу в 2003 г. с религиозными деятелями. Всё это встраивается в контекст «Сделки века», о которой много говорят, но никто её в глаза не видел, притом, что она успешно воплощается в жизнь.

План Кушнера-Трампа предусматривает разрешить израильско-палестинский конфликт экономическим развитием арабов, но с учётом их военных поражений. Москва считает игнорирование международного права «неприемлемым». Однако после Женевской конференции в июне 2012 г. Россия пытается обрести опору на Ближнем Востоке и завоевать вместе с США превосходство над Израилем. К Кремлю Либерман в культурном отношении гораздо ближе, чем к своим партнёрам из Белого Дома и Пентагона.

Перевод
Эдуард Феоктистов

[1] « Sommet historique pour sceller l’Alliance des guerriers de Dieu », Réseau Voltaire, 17 octobre 2003.

[2] The Political Ideas of Leo Strauss, Shadia B. Drury, Palgrave macmillan (1988); Leo Strauss and the Politics of American Empire, Anne Norton, Yale University Press (2005) ; The Truth About Leo Strauss: Political Philosophy and American Democracy, Catherine H. Zuckert & Michael P. Zuckert, University of Chicago Press (2008) ; Straussophobia: Defending Leo Strauss and Straussians Against Shadia Drury and Other Accusers, Peter Minowitz, Lexington Books (2009) ; Leo Strauss and the Conservative Movement in America, Paul E. Gottfried, Cambridge University Press (2011); Leo Strauss, The Straussians, and the Study of the American Regime, Kenneth L. Deutsch, Rowman & Littlefield (2013).

[3] The Family: The Secret Fundamentalism at the Heart of American Power, Jeff Sharlet, HarperCollins (2009).

[4] «Иудео-христиане» создали свою церковь в Иерусалиме вокруг святого Иоанна. Во время падения Иерусалима они были изгнаны из Синагоги. Это течение, в итоге, исчезло, за исключением нескольких групп на Ближнем Востоке, одна из которых в VII в. стала родиной Магомета. Единственными выжившими христианами стали язычники, конвертированные в христианство в Дамаске святым Павлом. За девятнадцать веков выражение «иудео-христиане» потеряло смысл, так как обе религии разделены и расходятся в соблюдении закона Моисея. Во время холодной войны Пентагон вновь воспользовался этим выражением и создал экуменическое движение во главе с пасторами Абрахамом Верейдом и Билли Грэмом. Странно, что в XXI веке продолжают говорить об «иудео-христианской культуре», хотя на деле этому выражению ничто не соответствует.

Тьерри Мейсан

Тьерри Мейсан Политический консультант и президент-основатель сайта Сеть Вольтер (Réseau Voltaire). Последняя книга на французском языке : Преступления глубинного государства. От 11 сентября до Дональда Трампа (2017).

 
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Источник : « Что может Авигдор Либерман? », Тьерри Мейсан, Перевод Эдуард Феоктистов, Сеть Вольтер, 4 июня 2019, www.voltairenet.org/article206657.html

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