İranlılar Suriye’yi terk etmesi durumunda Washington’un Esad’ı tanıyacağı belirtiliyor

Kremlin sözcüsü Dimitri Preskov (fotoğraf) 3 Haziran 2019’da ABD’nin Rusya’ya İsrail ile birlikte Kudüs’te düzenlenecek bir üçlü zirveye katılmasını önerdiğini teyit etti.

Washington, Suriye devlet başkanının meşruluğunu ancak Moskova’nın İran’ı ülkeden çıkarması koşuluyla tanımak niyetindedir.

Oysa Peskov, Suriye’nin egemen bir devlet olduğundan hareketle, bunun kendilerine bağlı olmadığına dikkat çekti.

Sakin geçen üç haftadan sonra, İsrail’in Suriye’deki İran hedeflerine yönelik hava saldırıları, 31 Mayıs ve 2 Haziran’da tekrar başladı. Rus hava savunması buna müdahale etmedi.

Kudüs’ün iddialarının aksine, Suriye ile İran arasındaki askeri ittifak İsrail devletini yok etmeyi değil (her ne kadar bu bugün İran’ın üstlendiği hedef olsa da), ama İsrail yayılmacılığından korunmayı hedefliyor. İttifak gücünü ABD Başkanı Dwight Eisenhower’e dayanmaktadır. Dışişleri Bakanı John Foster Dulles, Şam’a gitmiş ve ülkeyi silahlandırmıştı.