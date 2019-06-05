IŞİD için uluslararası mahkeme: gerçekler meydana çıkmasın

On iki ülke, 3 Haziran 2019’da düzenlenecek bir toplantı için üst düzey memurlarını Stockholm’a gönderdi. İsveç İçişleri Bakanı Mikael Damberg’in (fotoğraf) başkanlığında, IŞİD’in işlediği suçları yargılamak üzere bir uluslararası mahkeme oluşturulması olasılığını değerlendirdiler.

Fransa, Hollanda ve Birleşik Krallık, Ruanda Özel Mahkemesi’nden esinlenilen bir formülden yana olduklarını savundu.

Bu konuda çok sayıda sorunun ortaya çıktığı görüldü:

Fırsat: sadece IŞİD’in işlediği suçların yargılanması, Levant’ta işlenen diğer suçların onaylanması anlamına gelecektir.

Uygulanabilirlik: Böylesi bir uluslararası mahkemenin kurulması için Irak ve Suriye’den onay alınması gereklidir. Oysa Irak anayasası buna engeldir ve Suriye –ki toplantıya katılan birçok ülke tarafından tanınmamaktadır– kendi topraklarında işlenen suçları kendisini yargılayabileceğini değerlendirmektedir –ve hatta bunu yapmaktadır–.

Bedeli: Bir uluslararası mahkemenin bedeli en az yüz milyonlarca dolara mal olacaktır. Örneğin Irak bugün elindeki cihatçıları yargılamak için uluslararası toplumdan 2 milyar dolar talep etmektedir.

Yetki sınırlaması: Birçoğu bu toplantıya da katılan en az 17 devlet IŞİD’i silahlandırırken, bazı devletler orduları sahada olmasına karşın bunların suç işlemesine (Yezidi Kürtlerin soykırımı gibi) göz yummuştur.

Bu toplantıya katılanlardan birine göre, toplantıya katılan devletler istişareleri uzatma ve asla sonlandırmama niyetindeler.

Avrupalı cihatçıların çocuklarının ülkelerine geri gönderilmeleri konusunda daha şimdiden çok ilginç zorluklar olduğu görülmektedir. İsveç ve Norveç, tanımadıkları Kürt Devleti Rojava ile mutabakata vardılar. Öte yandan diğer iki devlet, her türlü suçu işlemekle suçladıkları Şam ile doğrudan ve gizlice görüşmektedir. Diğer tüm devletler yurttaşlarının çocuklarını terk etmiş görünüyor.