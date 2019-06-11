Николай Патрушев и Джон Болтон проведут встречу в Иерусалиме с участием Меира Бен-Шабата.

В июне 2019 г. в Иерусалиме состоится встреча первых лиц, ответственных за национальную безопасность США, Израиля и России. Предстоящее знаменательное событие дало повод для многочисленных «выводов» и «опровержений» о том, какие вопросы будут обсуждаться на этой встрече. Почти все комментаторы основывают свои выводы на основе ложных предпосылок, а остальные хором их повторяют. Поэтому прежде чем давать собственную оценку, мы должны все эти выводы тщательно пересмотреть.

Игра, которую ведут великие державы на Ближнем Востоке

Во время холодной войны в результате политики сдерживания (containement) Соединённым Штатам удалось вытеснить СССР из Ближнего Востока. После разрушения СССР Россия окончательно покинула этот регион и вернулась в него лишь после развязывания Западом войны против Сирии.

После того, как царица Екатерина II по требованию жителей направила флот на защиту Бейрута, Россия, кроме периода 1991-2001 г.г., постоянно присутствовала в Леванте. Её политика, прежде всего, была направлена на защиту колыбели христианства (ею является не Иерусалим, а Дамаск) – основы русской культуры. В итоге, Россия упрочила своё влияние на восточном Средиземноморье и обеспечила выход в тёплые воды Индийского океана.

В 2011 г. Россия была единственным государством, которая назвала цветные революции в странах Магриба не «арабскими вёснами», а войнами против Ливии и Сирии. Запад, который по-своему интерпретирует эти события, до сих пор так и не принял никаких усилий, чтобы разделить с Россией её прочтение этих событий. Здесь речь не идёт о том, кто прав, а кто нет, это совсем другая тема [1], а о том, что существуют два совершенно различных толкования этого факта. При этом Запад понимает, что Москва не может переварить то, что в Ливии была нарушена резолюция по защите мирного населения. Таким образом, Запад этим признаёт, что не Россия, а западный империализм создал проблему, с которой мы сегодня столкнулись.

Руководствуясь собственными соображениями, Россия начала налагать вето на западные резолюции по Сирии в Совете безопасности ООН. Одновременно по просьбе Сирии она договорилась с Дамаском о развёртывании в Сирии миротворческих сил Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ). В итоге Вашингтон и Москва на встрече в Женеве с участием представителей европейских стран и в отсутствие представителей стран Ближнего Востока договорились между собой о разделе власти на Ближнем Востоке. Однако Франция с одобрения госсекретаря Хиллари Клинтон эту договорённость нарушила.

7 лет спустя, Москва потребовала вернуть ей долги. На самом деле не ОДКБ, а Россия развернула свои войска в Сирии, и она вместе с сирийской армией и Хезболлой разбила джихадистов, а не Вашингтон, который вместе со своими союзниками их вооружал [2]. Она его требует и от Иерусалима, хотя миллион граждан Израиля являются выходцами из России, а один из них, Авигдор Либерман, два раза подряд мешал Нетаньяху сформировать правительство [3].

Такой ход событий трудно воспринимается теми, кто остаётся приверженным к американо-израильскому альянсу, который был характерен для первого президентства Дж. Буша мл. Тем не менее, власти Израиля после поражения ИГИЛ гораздо чаще посещали Москву, чем Вашингтон.

Отношения региональных держав с Израилем

Некоторые считают само собой разумеющимся, что силы «Оси Сопротивления» (Палестина, Ливан, Сирия, Ирак и Иран) Израиль уничтожит точно так же, как нацисты уничтожали евреев. Это явный перебор.

В действительности Хезболла изначально была сетью Сопротивления шиитов израильской оккупации Ливана. Сначала ей поставляла оружие Сирия, а затем, после вывода сирийских сил поддержания мира в Ливане в 2005 г., Иран. Её цель никогда не состояла в том, чтобы «выбросить евреев в море». Наоборот, она не перестаёт утверждать о своём намерении установить равенство прав для всех. Израильская оккупация Ливана стала возможна по той причине, что генерал Ариэль Шарон пошёл дальше намерений правительства и взял Бейрут. Ей также способствовала поддержка вооружённых формирований христиан и друзов Ливана, в числе которых Самир Джааджаа и Валид Джумблат.

Аналогично Сирия реагировала на израильский экспансионизм. Сначала она защищалась сама, а затем стала помогать Палестине. И это абсолютно законно, так как Палестина и Сирия до Первой мировой войны входили в состав единого государства [4]. Никто, включая США, не опровергает тот факт, что Израиль на протяжении семидесяти лет не прекращал присваивать себе территории своих соседей и продолжает это делать до сих пор.

С самого начала холодной войны Соединённые Штаты, ведя политику сдерживания Советского Союза, полностью признавали, что израильский экспансионизм нарушает стабильность в регионе. Они поставляли оружие в Сирию, чтобы она имела возможность сопротивляться (не совершать агрессию), а также в другие страны, в числе которых Ирак [5]. И «Ось Сопротивления» создал госсекретарь США Джон Фостер Даллес. Он таким образом хотел обеспечить, чтобы Сирия и Ирак не повернулись в сторону Советского Союза, укрепить военное присутствие США в регионе и обеспечит свою защиту.

Администрация Дуайта Эйзенхауэра сознавала, что Израиль являлся результатом плодотворной работы Вудроу Вильсона и Дэвида Лойд Джорджа [6], но считала его прытким конём, которого нужно не только объездить, но и защитить.

Поэтому Вашингтон поддержал британские идеи: Договор о военном сотрудничестве между Дамаском и Тегераном, затем в 1958 г. Багдадский пакт о создании совместной организации безопасности и обороны (региональный эквивалент НАТО). С тех пор изменились условия и игроки, но только не цели.

Сегодня главной проблемой стал Иран. Большинство руководителей рассматривают эту проблему не как политическую, а как религиозную. Шиитские проповедники уверяют, что евреи реформируют Палестину, но она после этого долго не просуществует. Лидер Исламской Революции аятолла Хаменеи держит этот текст за канонический, но читает его задом наперёд и утверждает, что Израиль исчезнет через 6 лет (2025 г.).

Сведение позиций, в Иране к позиции проповедников, а в Израиле к закону «Израиль, государство-нация для евреев» (2018 г.), способствует продолжению этого конфликта, который, если приложить немного ума, быстро бы разрешился. Именно этого хотели добиться Дональд Трамп и Джаред Кушнер, но потерпели неудачу: если вопрос репараций может быть решён путём экономического развития, то без изменения представлений о мире у евреев, арабов и персов никакой прогресс в отношениях между ними не возможен.

Что такое «Ось Сопротивления»?

Религиозные деятели Ирана часто называют «Осью Сопротивления» страны, находящиеся в оппозиции к Израилю. Однако эти страны никакого альянса не создали. И их руководители никогда по этому вопросу никаких саммитов не проводили.

После американского вторжения в Ирак в 2003 г. силы в этих странах постепенно разделились, так что сегодня внутренние конфликты для них более важны, чем внешние.

В 2003 г. в Иране был убит религиозный лидер Мохаммад Сахед аль-Садр. Так это или нет, но его сторонники считают ответственным за это Великого аятоллу Али аль-Систани. Последний является иранцем, проживающим в Ираке, где он руководит шиитскими семинарами. Постепенно иракские шииты разделились на проиранских во главе с аль-Сатани и проарабских во главе с сыном убитого лидера Муктадой аль-Садром. Последний порвал сначала с Дамаском, а затем в 2017 г. с Тегераном и отправился в Рияд на поклон к принцу Мохамеду Бен Салману.

В 2006 г. воспользовавшись победой на местных выборах в законодательные органы власти на палестинских землях, Хамас осуществила переворот против Фатах и провозгласила автономию сектора Газа [7]. В 2012 г. её политическое руководство, находившееся в изгнании в Дамаске, внезапно переехало в Доху, тогда как Катар финансировал воевавших в Сирии джихадистов. Хамас объявила себя «Палестинской ветвью Братьев-мусульман». Эта политическая партия в Сирии запрещена. Её люди вместе с агентами израильской Моссад входят в сирийский город Ярмук и уничтожают там генеральное командование – своих марксистских соперников из НФОП. Сирийская армия окружает город, а президент Палестины Махмуд Аббас заверяет его в своей поддержке.

Было бы настоящим абсурдом для Запада уничтожить «Ось Сопротивления», которую он лелеял и помогал создать, только из-за того, что потерял над ней контроль. Нужно немного подождать, и эта ось сама исчезнет.

Иранцы – люди надёжные, однако они всегда стараются привлечь своих союзников к решению собственных проблем. Сирийцы никогда не выдворят иранцев, которые защитили их от израильского экспансионизма и которым они обязаны за их поддержку с самого начала войны (2011-2014 г.г.). Однако будь иранцы настоящими друзьями сирийцев, они вывели бы свои войска из Сирии, оставив только российские, и тогда Соединённые Штаты вынуждены были бы признать законность правительства Башара аль-Ассада. А вместо этого они своим присутствием провоцируют Израиль и наносят по нему ракетные улары с территории Сирии.

Три лица, ответственные за национальную безопасность

Джон Болтон (США), Меир Бен-Шабат (Израиль) и Николай Патрушев (Россия) являются в своих странах первыми лицами, ответственными за национальную безопасность. У них одинаковые функции, но не опыт.

Болтон убеждён в онтологическом превосходстве своей страны над всеми другими. У него богатый опыт в международных отношениях. Он приобрёл его сначала на переговорах по разоружению, а также во время пребывания в должности советника по национальной безопасности (2005-06 г.г.). Хотя он часто выступает с зажигательными идеями, он, тем не менее, способен отступить, если считает, что неправ. Президент Трамп поставил его на эту должность за его способность брать на себя ответственность за действия возглавляемого им коллектива.

Меир Бен-Шабат

Меир Бен-Шабат – человек верующий. Он убеждён в том, что принадлежит к избранному народу, но проклятому. Он не дипломат, а опытный контрразведчик. Однако в бытность руководителем «Шин Бет» он проявил искусные способности в борьбе против Хамас, одновременно манипулируя этой организацией и ведя с ней переговоры. Его превосходные знания всех действующих на Ближнем Востоке сил позволяют ему мгновенно схватывать всё существенное и отбрасывать эфемерное.

Что касается Николая Патрушева, он - представитель высшего российского госаппарата. Из всех троих у него самое высокое видение мировой шахматной доски. Став во главе ФСБ после Владимира Путина, он столкнулся с попыткой вербовки Соединёнными Штатами и Израилем руководителей отделов. В течение нескольких лет ему удалось прибрать эту машину к рукам. Затем он столкнулся с дестабилизацией на Украине Соединёнными Штатами и Европейским союзом, которая в итоге завершилась присоединением Крыма к России. Он не будет способствовать тому, чтобы одно досье работало против другого. Он будет действовать так, чтобы все решения были увязаны между собой.

Эти три стратега определят контуры новой пересдачи карт, после чего за дело примутся дипломаты. Их роль будет заключаться в том, чтобы выработать в общих чертах долговременное соглашение, а роль дипломатов – в том, как компенсировать потери проигравших и сделать это соглашение приемлемым для них.