Henry Kissinger ja Mike Pompeo saapumassa Montreux Palaceen 67. vuosittaiseen Bilderberg-ryhmän kokoukseen

Kolme italialaista kutsuttiin tämänvuotiseen Bilderberg-ryhmän kokoukseen, joka pidettiin Montreuxissa, Sveitsissä 30.5.-2.6. Lili Gruberin, La7-TV-kanavan juontajan lisäksi, joka tätä nykyä on Bilderberg-ryhmän vakituinen jäsen, kutsuttiin toinen journalisti – tämä oli Stefano Feltri, Fatto Quotidianon apulaisjohtaja (johtaja on Marco Travaglio). “Kolmas mies”, jonka Bilderberg valitsi, oli Matteo Renzi, Partito Democraticon senaattori, ja neuvoston entinen puheenjohtaja.

Bilderberg-ryhmä, joka muodollisesti perustettiin 1954 tiettyjen Yhdysvaltain ja Euroopan “merkittävien kansalaisten” aloitteesta, mutta sen loivat todellisuudessa CIA ja Ison-Britannian salainen palvelu M16 tukeakseen Natoa Neuvostoliittoa vastaan [1]. Kylmän sodan jälkeen se jatkoi samassa roolissa tukeakseen Yhdysvaltain ja Naton strategiaa.

Näiden vuosittaisten kokousten osanottajat ovat melkein pelkästään Länsi_Euroopan ja Pohjois-Amerikan kansalaisia.Heitä on noin 130 edustamassa politiikkaa, taloutta, asevoimia, tärkeimpiä tiedotusvälineitä ja tiedustelupalveluja, ja jotka muodollisesti osallistuvat yksityishenkilöinä. He kokoontuvat suljettujen ovien takana loistohotelleissa, joka vuosi eri maassa, ja heitä suojelevat ankaran sotilaalliset turvajärjestelmät. Journalisteja ja tarkkailijoita ei päästetä sisään, eikä mitään kommunikeaa julkaista koskaan. Osanottajien pitää vannoa vaikenevansa – he eivät saa edes paljastaa niiden puhujien henkilöllisyyttä, jotka ovat voineet antaa heille tietoja (totaalisesti välittämättä julistamastaan “avoimuudesta”). Tiedämme ainoastaan, että tänä vuonna he puhuivat enimmäkseen Venäjästä ja Kiinasta, alueellisista asennuksista, stabiilista strategisesta järjestelmästä, ja kapitalismin tulevaisuudesta.

Tämän vuoden tärkeimmät mukanaolijat, kuten tavallista, olivat Yhdysvalloista; Henry Kissinger, “historiallinen henkilö” ryhmässä pankkiiri David Rockefellerin kanssa (Bilderbergin ja Trilateraalisen komission perustaja, joka kuoli 2017); Mike Pompeo, CIA:n entinen johtaja ja nykyinen ulkoministeri; kenraali David Petraeus, CIA:n entinen johtaja [2]; Jared Kushner, presidentti Trumpin Lähi-Idän neuvonantaja (ja vävy), ja Israelin pääministerin Benjamin Netanjahun läheinen ystävä. Edelleen Jens Stoltenberg, Naton pääsihteeri, jolle myönnettiin toinen mandaatti hänen Yhdysvalloille suorittamistaan palveluksista.

Neljän päivän ajan salaisissa, monihenkisissä ja kahdenkeskisissä kokouksissa, nämä edustajat muiden tunnettujen tai tuntemattomien lännen valtaapitävien maiden henkilöiden kanssa, vahvistivat ja laajensivat kontaktiverkostoa, joka tekee heille mahdolliseksi vaikuttaa hallitusten politiikkaan ja yleisen mielipiteen suuntaamiseen.

Tulokset ovat nähtävissä. Il Fatto Quotidianossa Stefano Feltri puolustaa kiivaasti Bilderberg-ryhmää, selittäen näiden kokousten salaisena pitämistä sillä, että “pyritään luomaan rehellistä ja avointa kekustelua, joka niumenomaan on “ei-institutionaalista”, ja hyökkää “monia salaliittoteoreetikkoja” vastaan, jotka levittävät “legendoja” Bilderberg-ryhmästä ja Trilateraalisesta komissiosta [3].

Hän kuitenkin jättää mainitsematta sen tosiasian, että näiden lukuisien “salaliittoteoreetikkojen” joukossa oli tuomari Ferdinando Imposimato, Cassationin korkeimman oikeuden kunniapuheenjohtaja (hän kuoli 2018), joka kuvasi aloittamiensa tutkimusten tuloksia seuraavasti: “Bilderberg-ryhmä on osittain vastuussa jännitysstrategiasta ja siten myös verilöylyistä” - Piazza Fontanan verilöylystä alkaen, joissa Bilderberg-ryhmä työskenteli CIA:n sekä Italian tiedustelupalveluiden kanssa, Gladion ja uusfasististen ryhmien kanssa, P2 loosin ja USA:n vapaamuurarien loosien kanssa Naton tukikohdissa [4].

Myös Matteo Renzi on nyt päässyt tähän arvovaltaiseen klubiin. Jos ei oteta huomioon sitä mahdollisuutta, että hänet on saatettu kutsua analyysikykyjensä takia, meille jää hypoteesi, että nämä valtaa omaavat miehet ja naiset suunnittelevat salaa jotakin muuta poliittista operaatiota Italiaan.

Olemme kopioineet vuoden 2019 Bilderberg-ryhmän kokouksen virallisen osanottajaluettelon, mutta omalla määritelmällämme heidän tehtävistään: « Liste des participants à la reunion 2019 du Groupe de Bilderberg »