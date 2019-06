Am 5. Juni konzentrierten sich die Medien auf Präsident Trump und die europäischen Führer der NATO, die zum Jahrestag des D-Days in Portsmouth sich selbst sowie "Frieden, Freiheit und Demokratie in Europa" feierten und schworen, „diese jederzeit und überall zu verteidigen, wo sie bedroht sind“. Der Hinweis an Russland ist eindeutig.

Die großen Medien haben das Treffen, das am selben Tag in Moskau zwischen den Präsidenten Russlands und Chinas stattfand, entweder ignoriert oder etwas sarkastisch auf die hinteren Seiten verbannt. Vladimir Putin und Xi Jinping haben bei ihrem dreißigsten Treffen in sechs Jahren auf rhetorische Konzepte verzichtet, aber eine Reihe von Fakten hervorgehoben.

Der Austausch zwischen den beiden Ländern, der im vergangenen Jahr über 100 Milliarden Dollar betrug, wird nun durch rund 30 neue chinesische Investitionsprojekte in Russland, vor allem im Energiesektor, um insgesamt 22 Milliarden Dollar erweitert.

Russland ist zum größten Ölexporteur nach China geworden und bereitet sich darauf vor, dies auch für Erdgas zu werden: Die größte Gaspipeline des Ostens wird im Dezember eröffnet, gefolgt von einer weiteren aus Sibirien sowie zwei riesigen Standorten für den Export von Flüssiggas.

Der Plan der USA, Russland durch Sanktionen, die auch für die EU gelten, zu isolieren, verbunden mit der Einstellung der russischen Energieexporte nach Europa, wird daher nutzlos werden.

Die russisch-chinesische Zusammenarbeit wird sich nicht auf den Energiesektor beschränken. In den Bereichen Luft- und Raumfahrt und anderen Hochtechnologiebereichen wurden gemeinsame Projekte gestartet. Die Verbindungsstrecken zwischen den beiden Ländern (Bahn, Straße, Flüsse und See) werden stark ausgebaut. Auch der kulturelle Austausch und die Touristenströme nehmen rasant zu.

Es handelt sich um eine breit angelegte Zusammenarbeit, deren strategische Vision durch zwei Beschlüsse zum Abschluss der Sitzung zum Ausdruck kommt:

Unterzeichnung eines Regierungsabkommens zur Ausdehnung der Verwendung der nationalen Währungen (Rubel und Yan) auf Handelsbörsen und Finanztransaktionen als Alternative zum noch dominierenden Dollar;

die Intensivierung der Bemühungen um die Integration der von China geförderten Neuen Seidenstraße und der von Russland geförderten Eurasischen Wirtschaftsunion (EAEU) mit dem Ziel, „in Zukunft eine größere eurasische Partnerschaft aufzubauen“.

Dass dieses Ziel nicht nur wirtschaftlich ist, wird durch die am Ende des Treffens unterzeichnete „Gemeinsame Erklärung zur Stärkung der strategischen Stabilität der Welt“ bestätigt. Russland und China teilen „identische oder sehr ähnliche Positionen“, die de facto im Gegensatz zu denen der USA/NATO stehen, was Syrien, Iran, Venezuela und Nordkorea betrifft.

Sie warnen: Der Rückzug der USA aus dem INF-Vertrag (mit dem Ziel, Mittelstreckenraketen in Russland und China zu stationieren) könnte das Wettrüsten beschleunigen und die Möglichkeit eines nuklearen Konflikts erhöhen. Sie verurteilen die Weigerung der USA, das vollständige Verbot von Atomtests zu unterstützen.

Sie halten es auch für „unverantwortlich“, dass einige Staaten, obwohl sie den Nichtverbreitungsvertrag unterzeichnet haben, „gemeinsame Nuklearmissionen durchführen“ und fordern, dass „alle Kernwaffen, die außerhalb ihrer Grenzen eingesetzt werden, in ihr Staatsgebiet zurückverlegt werden“.

Dieser Antrag betrifft direkt Italien und andere europäische Länder, in denen die Vereinigten Staaten unter Verletzung des Nichtverbreitungsvertrags Kernwaffen stationiert haben, die von den beherbergenden Ländern unter dem Kommando der USA eingesetzt werden können: Atombomben B-61, die ab 2020 durch die noch gefährlicheren B61-12 ersetzt werden.

Die großen Medien haben nichts darüber gesagt, waren aber am 5. Juni damit beschäftigt, die prächtigen Kostüme zu beschreiben, die die First Lady Melania Trump für die Feierlichkeiten zum D-Day trug.