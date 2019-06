Op 5 juni zoemde de mediaprojectoren in op tegen president Trump en de Europese leiders van de NAVO, die, ter gelegenheid van de verjaardag van D-Day, in Portsmouth ’vrede, vrijheid en democratie in Europa’ vierden, en zwoeren ’hen te verdedigen op op elk moment, waar ze ook worden bedreigd ". De verwijzing naar Rusland is duidelijk.

De belangrijkste media hebben het ofwel genegeerd, of enigszins sarcastisch verschoven naar de tweede zone, de ontmoeting die plaatsvond op dezelfde dag in Moskou tussen de presidenten van Rusland en China. Vladimir Poetin en Xi Jinping, voor hun dertigste bijeenkomst in zes jaar, onthouden zich van het presenteren van retorische concepten, maar merkten een reeks feiten op.

De uitwisselingen tussen de twee landen, die vorig jaar meer dan 100 miljard dollar bedroegen, worden nu uitgebreid met ongeveer 30 nieuwe Chinese projecten voor investeringen in Rusland, met name in de energiesector, voor een totaal van 22 miljard dollar.

Rusland is de grootste olie-exporteur naar China geworden en bereidt zich voor hetzelfde te doen voor aardgas: de grootste oostelijke gaspijplijn opent in december, gevolgd door een andere vanuit Siberië, plus twee enorme locaties voor de export van vloeibaar aardgas.

Het Amerikaanse plan om Rusland te isoleren door middel van sancties, ook toegepast door de EU, in combinatie met het stopzetten van de Russische energie-export naar Europa, zal daarom nutteloos worden.

De Russisch-Chinese samenwerking zal niet beperkt blijven tot de energiesector. Gezamenlijke projecten zijn gestart in de ruimtevaart en andere hightechsectoren. De communicatieroutes tussen de twee landen (spoor, weg, rivier en zee) worden sterk ontwikkeld. Culturele uitwisselingen en toeristenstromen breiden ook snel uit.

Dit is een grootschalige samenwerking, waarvan de strategische visie wordt aangegeven door twee besluiten die aan het einde van de vergadering zijn aangekondigd:

de ondertekening van een intergouvernementele overeenkomst om het gebruik van nationale valuta’s (de roebel en de yan) uit te breiden tot commerciële beurzen en financiële transacties, als een alternatief voor de nog steeds dominante dollar;

de intensivering van de inspanningen om de Nieuwe Zijderoute, gepropageerd door China, en de Euraziatische Economische Unie (EAEU), gepromoot door Rusland, te integreren met het "doel om in de toekomst een groter Euraziatisch partnerschap te creëren".

Het feit dat dit doel niet alleen economisch is, wordt bevestigd door de "Gezamenlijke verklaring over de versterking van de strategische stabiliteit in de wereld", ondertekend aan het einde van de vergadering. Rusland en China delen "identieke of zeer vergelijkbare posities", die de facto in strijd zijn met die van de VS / NAVO, betreffende Syrië, Iran, Venezuela en Noord-Korea.

Ze geven een waarschuwing: de terugtrekking door de VS van het INF-verdrag (met het doel kernraketten voor een middellange afstand rond Rusland en China te gebruiken) kan de wapenwedloop versnellen en de mogelijkheid van nucleaire conflicten vergroten. Ze veroordelen de weigering van de VS om het totale verbod op kernproeven te onderschrijven.

Ze achten ook het feit "onverantwoordelijk" dat bepaalde staten, hoewel ze het non-proliferatieverdrag hebben ondertekend, "gezamenlijke nucleaire missies" uitoefenen en verzoeken om de "terugkeer naar hun nationale grondgebied van alle kernwapens die buiten hun grenzen worden ingezet".

Dit verzoek heeft rechtstreeks betrekking op Italië en andere Europese landen waar de Verenigde Staten, in strijd met het Non-Proliferatie Verdrag, kernwapens hebben gestationeerd die door de gastlanden onder Amerikaans commando kunnen worden gebruikt: B-61 kernbommen die vanaf 2020 zullen worden vervangen door de nog gevaarlijkere B61-12’s.

De belangrijkste media hebben hier niets over gezegd, maar waren op 5 juni druk bezig met het beschrijven van de prachtige kostuums die First Lady Melania Trump droeg tijdens de D-Day ceremonies.