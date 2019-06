Le dictateur Mohamed Morsi est mort

L’ancien président égyptien Mohamed Morsi est mort en détention, le 17 juin 2019. Il est possible qu’il ait succombé faute de soins appropriés à une tumeur.

Cependant, de nombreuses nécrologies rapportent à son sujet des faits inexacts que nous entendons corriger :

Il avait la double-nationalité égyptienne et états-unienne.

En tant qu’ingénieur à la Nasa, il disposait d’une habilitation US secret-Défense qu’il a conservé durant ses fonctions présidentielles.

Il n’a pas été le premier président élu démocratiquement en Égypte, mais est parvenu au pouvoir après que la Commission électorale ait été menacée et contrainte de proclamer sa victoire [1]. Les preuves de ce coup d’État n’ont été rendues publiques qu’après son renversement.

Il était membre des Frères musulmans, a honoré les assassins de son prédécesseur Anouar el-Sadate, les terroristes de Louxor [2], et entretenu des liens téléphoniques avec le chef d’Al-Qaïda, Ayman al-Zawahiri, durant ses fonctions présidentielles.

Il a démantelé l’économie égyptienne, mais n’est pas parvenu à vendre le Canal de Suez au Qatar.

Il a laissé persécuter les chrétiens coptes par les Frères musulmans.

Il n’a pas été renversé par un coup d’État militaire, mais par une intervention de l’armée à la suite des plus importantes manifestations de l’histoire égyptienne demandant cette intervention [3].