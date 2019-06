« Horizons et débats », n°13, 10 juin 2019

Vers l’extradition de Julian Assange

Un rapporteur spécial de l’ONU déclare : la « persécution collective » de Julian Assange doit cesser immédiatement / L’extradition de Julian Assange est un danger pour nous tous, Mémorandum des « Veteran Intelligence Professionals for Sanity (VIPS) / Quel avenir pour le Brexit ?, par Nicola Ferronato / Les « gentils », les « méchants » et la guerre. Petite synthèse des élections législatives européennes, par Karl Müller / La culture politique en Allemagne subit de graves pressions / La quadrature du cercle. Les commissions parlementaires demandent des négociations supplémentaires sur l’Accord-cadre avec l’UE, par Marianne Wüthrich / Les cantons frontaliers exigent un renforcement du Corps des gardes-frontière / Schengen n’a pas créé plus de sécurité en Suisse, Entretien avec Barbara Keller-Inhelder / Etude de l’EPFZ : un record historique pour la neutralité / Le système suisse de milice – aperçu historique, par René Roca / Coupure de courant. Panne d’électricité en Suisse – grand exercice en Autriche / Les enfants, les jeunes et la démocratie directe, par Rita Brügger / Un nouveau livre de lecture pour la famille et l’école. Eveiller le plaisir de lire, par Elsbeth Schaffner / « Nous avons essayé de marcher sur la tête, mais les enfants présentant des troubles du comportement nous démontrent que ce n’est pas la bonne voie », par Dieter Sprock.