Сеть Вольтер

Россия – Китай: саммит, проигнорированный СМИ

Манлио Динуччи
Сеть Вольтер | Рим (Италия)
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5 июня СМИ сфокусировались на президенте Трампе и европейских лидерах НАТО, которые на годовщину Дня высадки восхваляли себя и праздновали в Портсмуте «мир, свободу и демократию в Европе», обещая «защитить их в любое время, где бы им ни угрожали». Ссылка на Россию понятна.

Главные СМИ либо проигнорировали, либо несколько саркастически отнесли во «вторую зону» состоявшуюся в тот же день в Москве встречу руководителей России и Китая. Владимир Путин и Си Цзиньпин на своей тридцатой встрече за шесть лет воздержались от изложения риторических концепций, но отметили ряд фактов.

Торгово-экономические отношения между двумя странами, объем которых в прошлом году превысил сто миллиардов долларов, теперь расширяются примерно на 30 новых инвестиционных проектов Китая в России, особенно в топливно-энергетический сектор, на общую сумму 22 миллиарда долларов.

Россия стала крупнейшим экспортером нефти в Китай и готовится сделать то же самое в сфере природного газа – в декабре вступит в строй крупнейший на востоке газопровод, за которым последует еще один из Сибири, плюс два огромных объекта по экспорту сжиженного природного газа.

Таким образом, станет бессмысленным план США по изоляции России с помощью санкций, применяемых также и ЕС, в сочетании с прекращением европейского импорта энергоносителей из РФ.

Российско-китайское сотрудничество не будет ограничиваться топливно-энергетической сферой. Запущены совместные проекты в аэрокосмической и других наукоемких отраслях. Интенсивно развиваются транспортные маршруты между двумя странами (железнодорожные, автомобильные, речные и морские). Культурные обмены и туристические потоки также быстро расширяются.

Это широкомасштабное сотрудничество, стратегическое видение которого обозначено двумя решениями, объявленными в конце встречи:

подписание межправительственного соглашения о распространении использования национальных валют (рубля и юаня) на коммерческие биржи и финансовые операции как альтернативы все еще доминирующему доллару; активизация усилий по интеграции Нового шелкового пути, выстраиваемого Китаем, и Евразийского экономического союза (ЕАЭС), продвигаемого Россией, с целью создания крупнейшего евразийского партнерства в будущем.

Тот факт, что эта цель не просто экономическая, подтверждается подписанным на этой встрече «Совместным заявлением Российской Федерации и Китайской Народной Республики о развитии отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху». Россия и Китай разделяют идентичные или очень похожие позиции, которые де-факто противоречат позициям США/НАТО в отношении Сирии, Ирана, Венесуэлы и Северной Кореи.

Они предупреждают: выход США из Договора о РСМД (с целью размещения ракет средней дальности вокруг России и Китая) может ускорить гонку вооружений и увеличить вероятность ядерного конфликта. Они осуждают отказ США одобрить полный запрет на ядерные испытания.

Они также считают безответственным то, что некоторые государства, подписавшие Договор о нераспространении, практикуют «совместные ядерные миссии». Они требуют вернуть на свои национальные территории все ядерное оружие, размещенное за пределами их границ.

Это требование непосредственно касается Италии и других европейских стран, где в нарушение Договора о нераспространении Соединенные Штаты разместили ЯО, которое под командованием США может быть использовано принимающими странами. Это ядерные бомбы B61, которые будут заменены с 2020 года еще более опасными B61-12.

Главные СМИ ни слова не сказали об этом, зато 5 июня они были заняты описанием великолепных костюмов, которые носила первая леди Мелания Трамп для церемоний празднования Дня Д.

Источник
Il Manifesto (Италия)

 
Новый Железный Занавес
Новый Железный Занавес
«Искусство ведения войны»
 
Воинственная реакция на переговоры
Воинственная реакция на переговоры
«Искусство ведения войны»
 
Сеть Вольтер

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Источник : « Россия – Китай: саммит, проигнорированный СМИ », Манлио Динуччи, Il Manifesto (Италия) , Сеть Вольтер, 19 июня 2019, www.voltairenet.org/article206763.html

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