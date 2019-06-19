5 июня СМИ сфокусировались на президенте Трампе и европейских лидерах НАТО, которые на годовщину Дня высадки восхваляли себя и праздновали в Портсмуте «мир, свободу и демократию в Европе», обещая «защитить их в любое время, где бы им ни угрожали». Ссылка на Россию понятна.

Главные СМИ либо проигнорировали, либо несколько саркастически отнесли во «вторую зону» состоявшуюся в тот же день в Москве встречу руководителей России и Китая. Владимир Путин и Си Цзиньпин на своей тридцатой встрече за шесть лет воздержались от изложения риторических концепций, но отметили ряд фактов.

Торгово-экономические отношения между двумя странами, объем которых в прошлом году превысил сто миллиардов долларов, теперь расширяются примерно на 30 новых инвестиционных проектов Китая в России, особенно в топливно-энергетический сектор, на общую сумму 22 миллиарда долларов.

Россия стала крупнейшим экспортером нефти в Китай и готовится сделать то же самое в сфере природного газа – в декабре вступит в строй крупнейший на востоке газопровод, за которым последует еще один из Сибири, плюс два огромных объекта по экспорту сжиженного природного газа.

Таким образом, станет бессмысленным план США по изоляции России с помощью санкций, применяемых также и ЕС, в сочетании с прекращением европейского импорта энергоносителей из РФ.

Российско-китайское сотрудничество не будет ограничиваться топливно-энергетической сферой. Запущены совместные проекты в аэрокосмической и других наукоемких отраслях. Интенсивно развиваются транспортные маршруты между двумя странами (железнодорожные, автомобильные, речные и морские). Культурные обмены и туристические потоки также быстро расширяются.

Это широкомасштабное сотрудничество, стратегическое видение которого обозначено двумя решениями, объявленными в конце встречи:

подписание межправительственного соглашения о распространении использования национальных валют (рубля и юаня) на коммерческие биржи и финансовые операции как альтернативы все еще доминирующему доллару; активизация усилий по интеграции Нового шелкового пути, выстраиваемого Китаем, и Евразийского экономического союза (ЕАЭС), продвигаемого Россией, с целью создания крупнейшего евразийского партнерства в будущем.

Тот факт, что эта цель не просто экономическая, подтверждается подписанным на этой встрече «Совместным заявлением Российской Федерации и Китайской Народной Республики о развитии отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху». Россия и Китай разделяют идентичные или очень похожие позиции, которые де-факто противоречат позициям США/НАТО в отношении Сирии, Ирана, Венесуэлы и Северной Кореи.

Они предупреждают: выход США из Договора о РСМД (с целью размещения ракет средней дальности вокруг России и Китая) может ускорить гонку вооружений и увеличить вероятность ядерного конфликта. Они осуждают отказ США одобрить полный запрет на ядерные испытания.

Они также считают безответственным то, что некоторые государства, подписавшие Договор о нераспространении, практикуют «совместные ядерные миссии». Они требуют вернуть на свои национальные территории все ядерное оружие, размещенное за пределами их границ.

Это требование непосредственно касается Италии и других европейских стран, где в нарушение Договора о нераспространении Соединенные Штаты разместили ЯО, которое под командованием США может быть использовано принимающими странами. Это ядерные бомбы B61, которые будут заменены с 2020 года еще более опасными B61-12.

Главные СМИ ни слова не сказали об этом, зато 5 июня они были заняты описанием великолепных костюмов, которые носила первая леди Мелания Трамп для церемоний празднования Дня Д.