Diktatör Muhammed Mursi öldü

Eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, 17 Haziran 2019’da cezaevinde öldü. Vücudundaki bir tümör ile ilgili uygun tedavi görmemesi nedeniyle ölmüş olması olasıdır.

Öte yandan, ölümünden sonra kendisiyle ilgili yazılan birçok yazı, düzeltme gereği duyduğumuz birçok yanlış bilgiyi içermektedir:

Mursi Mısır-ABD çifte vatandaşlığına sahipti.

NASA’da çalışan bir mühendis olarak, cumhurbaşkanlığı görevleri sırasında da muhafaza ettiği ABD Savunma Gizli Belgelere Erişim Yetkisi’ne sahipti.

Mısır’da demokratik olarak seçilen ilk Cumhurbaşkanı olmamıştır; Yüksek Seçim Kurulu’nun tehdit edilmesi ve zaferini ilan etmek zorunda bırakılmasıyla iktidara gelmiştir [1]. Bu hükümet darbesinin kanıtları ancak iktidardan düşürüldükten sonra kamuoyuna açıklanabilmiştir.

Müslüman Kardeşler üyesidir, önceli Enver Sedat’ın katillerini, Luksor teröristlerini [2] övmüş ve Cumhurbaşkanlığı görevini sürdürürken El Kaide lideri Eyman el-Zevahiri ile telefon görüşmeleri gerçekleştirmiştir.

Mısır ekonomisini çökertmiş ama Süveyş Kanalı’nı Katar’a satmayı başaramamıştır.

Hıristiyan Kıptilerin Müslüman Kardeşler’in zulmüne uğramasına göz yummuştur.

Bir askeri darbeyle değil, ama bu müdahaleyi talep eden Mısır tarihinin en büyük gösterileri sonrasında ordu müdahalesiyle iktidardan indirilmiştir [3].