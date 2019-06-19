Voltaire İletişim Ağı

Diktatör Muhammed Mursi öldü

Voltaire İletişim Ağı
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Eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, 17 Haziran 2019’da cezaevinde öldü. Vücudundaki bir tümör ile ilgili uygun tedavi görmemesi nedeniyle ölmüş olması olasıdır.

Öte yandan, ölümünden sonra kendisiyle ilgili yazılan birçok yazı, düzeltme gereği duyduğumuz birçok yanlış bilgiyi içermektedir:

- Mursi Mısır-ABD çifte vatandaşlığına sahipti.
- NASA’da çalışan bir mühendis olarak, cumhurbaşkanlığı görevleri sırasında da muhafaza ettiği ABD Savunma Gizli Belgelere Erişim Yetkisi’ne sahipti.
- Mısır’da demokratik olarak seçilen ilk Cumhurbaşkanı olmamıştır; Yüksek Seçim Kurulu’nun tehdit edilmesi ve zaferini ilan etmek zorunda bırakılmasıyla iktidara gelmiştir [1]. Bu hükümet darbesinin kanıtları ancak iktidardan düşürüldükten sonra kamuoyuna açıklanabilmiştir.
- Müslüman Kardeşler üyesidir, önceli Enver Sedat’ın katillerini, Luksor teröristlerini [2] övmüş ve Cumhurbaşkanlığı görevini sürdürürken El Kaide lideri Eyman el-Zevahiri ile telefon görüşmeleri gerçekleştirmiştir.
- Mısır ekonomisini çökertmiş ama Süveyş Kanalı’nı Katar’a satmayı başaramamıştır.
- Hıristiyan Kıptilerin Müslüman Kardeşler’in zulmüne uğramasına göz yummuştur.
- Bir askeri darbeyle değil, ama bu müdahaleyi talep eden Mısır tarihinin en büyük gösterileri sonrasında ordu müdahalesiyle iktidardan indirilmiştir [3].

Çeviri
Osman Soysal

[1] “Mısır Cumhurbaşkanlığı Seçim Kurulu, Müslüman Kardeşler’in şantajına boyun eğiyor”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 26 Nisan 2016.

[2] « Morsi nomme gouverneur de Louxor un responsable du massacre de 1997 », Réseau Voltaire, 19 juin 2013.

[3] « Mursi’nin kaderi, kardeşlik teşkilatı geleceğinin habercisi mi? » yazan Thierry Meyssan, Tercüme Nizamettin Karabenk,; « Égypte : soutenez-vous un coup d’État militaire ? », yazan Thierry Meyssan, Voltaire İletişim Ağı, 8 Temmuz 2013.

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Kaynak : “Diktatör Muhammed Mursi öldü”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 19 Haziran 2019, www.voltairenet.org/article206768.html

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