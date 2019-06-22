İçindekiler

Önsöz

1nci Bölüm

Müslüman Kardeşler’in yaşadığı « Arap Baharı »

Katiller Örgütü olarak Müslüman Kardeşler

1- Mısırlı Müslüman Kardeşler

2- Anglosaksonlar tarafından yeniden kurulan Cemaat ve İsrail ile özel barış

Mİ6 ve CİA’nın destek gücü olarak Müslüman Kardeşler

3- Cemaat, Carter-Brzeziński stratejisinin hizmetinde

4- Bir cihat enternasyonalinin oluşturulmasına doğru

ABD Ordusunun yedek gücü olarak Müslüman Kardeşler

5- Pentagon tarafından ele alınan İslamcılar

6- İki « Gladio »’nun birleşmesi ve IŞİD’in hazırlanması

Müslüman Kardeşler’in işleri yolunda

7- Tunus’ta « Arap Baharının » başlangıcı

8- Mısır’daki « Arap Baharı »

9- Bahreyn ve Yemen’de renkli devrim yok

10- Libya’daki « Arap Baharı »

Müslüman Kardeşler’in yaşadığı ilk terslik

11- Suriye’deki Arap Baharı

12- Mısır’da « Arap Baharının » sonu

13- Suriye’ye karşı savaş

IŞİD, Müslüman Kardeşler’in düşünü gerçekleştiriyor: Halifelik

14- IŞİD ve Halifelik

15- IŞİD’in tasfiyesi

2nci Bölüm

Paris’in gözüyle « Arap Baharı »

16- « Arap » Jacques Chirac

17- Amerikalı Nicolas Sarkozy

18- Libya ve Suriye işgallerinin hazırlığı

19- Libya’ya karşı savaşın başlangıcı

20- Suriye’ye karşı savaşın başlangıcı

21- Libya ve Suriye’deki operasyonların ortak noktaları

22- Libya Arap Cemahiriyesinin düşmesi

23- Libyalı savaşçıların Suriye’ye nakli

24- Suriye: 4ncü nesil savaş

25- François Hollande ve sömürgeci partinin geri dönüşü

26- Suriye’ye karşı ikinci savaş

27- « Kırmızı çizgi »

28- Kararsızlık

29- Söz Suriye halkının

30- IŞİD ve Halifelik

31- Rusya’nın müdahalesi

32- Kararsız Macron

33- Geçici bilanço

3ncü Bölüm

Washington ve Londra tarafından örgütlenen « Arap Baharı »

34 – ABD üstünlükçülüğü

35- 11 Eylül’ün yön değiştirmesi

36- ABD’yi kim yönetiyor?

37- Washington’un stratejisi

38- Afganistan ve Irak’a karşı yürütülen savaşlar

39- Teo-politika

40- Savaşın yayılması

41- Hedef « Arap Baharları »!

42- Lübnan’a karşı savaş

43- Baker-Hamilton Komisyonu

44- Şiilere karşı savaş Lübnan’da gerçekleşmeyecek

45- İran’a karşı başarısız savaş girişimi

46- Devlet terörü

47- Obama’nın Başkanlığı

48- İran’da renkli devrim

49- « Geriden liderlik »

50- MI6’nın rolü

51- Suriye Devleti ve Beşar Esad

52- Washington-Tahran yakınlaşması

53- İsrail-Suudi ikilisi

54- Katar’ın fırsatçılığı

55- Türkiye ve Ukrayna’nın istikrarsızlığı

56- Savaş silahı olarak örgütlenen göçler

57- ABD derin devletinin Suriye’ye karşı planı

58- Uluslararası adalet efsanesi

59- Feltman Planının uygulanması

60- Kuvvetli bir kara gücü olarak cihatçılar

61- « Timber Sycamore » Operasyonu

62- Kürt sorununun araçsallaştırılması

63- Rusya’nın müdahalesi

64- Çin’in müdahalesi

65- Şam Ruhu

Sonsöz

Bibliyografya