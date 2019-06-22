Voltaire İletişim Ağı

Gözlerimizin önünde. 11 Eylül’den Donald Trump’a

yazan Thierry Meyssan
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İçindekiler

Önsöz

1nci Bölüm
Müslüman Kardeşler’in yaşadığı « Arap Baharı »

Katiller Örgütü olarak Müslüman Kardeşler
1- Mısırlı Müslüman Kardeşler
2- Anglosaksonlar tarafından yeniden kurulan Cemaat ve İsrail ile özel barış

Mİ6 ve CİA’nın destek gücü olarak Müslüman Kardeşler
3- Cemaat, Carter-Brzeziński stratejisinin hizmetinde
4- Bir cihat enternasyonalinin oluşturulmasına doğru

ABD Ordusunun yedek gücü olarak Müslüman Kardeşler
5- Pentagon tarafından ele alınan İslamcılar
6- İki « Gladio »’nun birleşmesi ve IŞİD’in hazırlanması

Müslüman Kardeşler’in işleri yolunda
7- Tunus’ta « Arap Baharının » başlangıcı
8- Mısır’daki « Arap Baharı »
9- Bahreyn ve Yemen’de renkli devrim yok
10- Libya’daki « Arap Baharı »

Müslüman Kardeşler’in yaşadığı ilk terslik
11- Suriye’deki Arap Baharı
12- Mısır’da « Arap Baharının » sonu
13- Suriye’ye karşı savaş

IŞİD, Müslüman Kardeşler’in düşünü gerçekleştiriyor: Halifelik
14- IŞİD ve Halifelik
15- IŞİD’in tasfiyesi

2nci Bölüm
Paris’in gözüyle « Arap Baharı »

16- « Arap » Jacques Chirac
17- Amerikalı Nicolas Sarkozy
18- Libya ve Suriye işgallerinin hazırlığı
19- Libya’ya karşı savaşın başlangıcı
20- Suriye’ye karşı savaşın başlangıcı
21- Libya ve Suriye’deki operasyonların ortak noktaları
22- Libya Arap Cemahiriyesinin düşmesi
23- Libyalı savaşçıların Suriye’ye nakli
24- Suriye: 4ncü nesil savaş
25- François Hollande ve sömürgeci partinin geri dönüşü
26- Suriye’ye karşı ikinci savaş
27- « Kırmızı çizgi »
28- Kararsızlık
29- Söz Suriye halkının
30- IŞİD ve Halifelik
31- Rusya’nın müdahalesi
32- Kararsız Macron
33- Geçici bilanço

3ncü Bölüm
Washington ve Londra tarafından örgütlenen « Arap Baharı »

34 – ABD üstünlükçülüğü
35- 11 Eylül’ün yön değiştirmesi
36- ABD’yi kim yönetiyor?
37- Washington’un stratejisi
38- Afganistan ve Irak’a karşı yürütülen savaşlar
39- Teo-politika
40- Savaşın yayılması
41- Hedef « Arap Baharları »!
42- Lübnan’a karşı savaş
43- Baker-Hamilton Komisyonu
44- Şiilere karşı savaş Lübnan’da gerçekleşmeyecek
45- İran’a karşı başarısız savaş girişimi
46- Devlet terörü
47- Obama’nın Başkanlığı
48- İran’da renkli devrim
49- « Geriden liderlik »
50- MI6’nın rolü
51- Suriye Devleti ve Beşar Esad
52- Washington-Tahran yakınlaşması
53- İsrail-Suudi ikilisi
54- Katar’ın fırsatçılığı
55- Türkiye ve Ukrayna’nın istikrarsızlığı
56- Savaş silahı olarak örgütlenen göçler
57- ABD derin devletinin Suriye’ye karşı planı
58- Uluslararası adalet efsanesi
59- Feltman Planının uygulanması
60- Kuvvetli bir kara gücü olarak cihatçılar
61- « Timber Sycamore » Operasyonu
62- Kürt sorununun araçsallaştırılması
63- Rusya’nın müdahalesi
64- Çin’in müdahalesi
65- Şam Ruhu

Sonsöz

Bibliyografya

Thierry Meyssan

Thierry Meyssan Siyasi danışman, Voltaire İletişim Ağı’nın kurucu başkanı. Türkçede son eseri: Gözlerimizin önünde. 11 Eylül’den Donald Trump’a (2017).

 

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Kaynak : “Gözlerimizin önünde. 11 Eylül’den Donald Trump’a”, yazan Thierry Meyssan, Voltaire İletişim Ağı , 22 Haziran 2019, www.voltairenet.org/article206794.html

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