Kadın-erkek eşitliğinin bir parçası olan toplumsal cinsiyet karışıklığı, bugün transseksüel modelin değer kazanmasıyla sürdürülmektedir. Hiç kimse Parlamenter Meclisleri ve Yönetim Kurulları’ndaki kadın-erkek eşitliğinin halk katmanlarına hiç fayda sağlamadığını, sadece seçkinlere hizmet ettiğini gözlemlemeye cesaret edememektedir. Transseksüelleri toplumla bütünleşmesinden cinsiyet belirsizliğini savunmaya geçişin neden her şeyi ilerlettiğini anlamak zordur. Sermayenin serbest dolaşımı, Avrupa Tek Senedi’nden (1986) beri tesis edilen « Dört Özgürlükler »den biridir. Büyük şirketlere ulusal vergilerden kaçma fırsatı tanır; kimsenin onu beğenmemesinin, ama hiç kaldırmak istememesinin nedeni budur. Ticaretin küreselleşmesi Avrupa’da milyonlarca istihdamı yok etmiş ve orta sınıfları güçsüzleştirmeye başlamıştır [ 2 ]. Küreselleşmemiş devletlere yönelik askeri müdahale, 2001 yılında ABD tarafından kabul edilen Rumsfeld/Cebrowski doktrininin esasıdır. Batılı seçkinlerin bunu hala görmezden geldiklerini görmek şaşırtıcıdır. ABD’nin 18 yıldır Afganistan’a barış getirme çabasındaki « başarısızlığı »na ilişkin geniş kapsamlı soruşturmanın yayınlamasını çok sayıda yoruma yol açmasının nedeni budur. Ama kesinlikle hiç kimse bunun bir başarısızlıktan daha çok, 2001 yılında Savunma Bakanı Donald Rumsfeld tarafından Pentagon’a verilen bir görev olduğunu söylemeye cesaret edemedi; « Bitmeyen Savaş » 18 yıldır her geçen gün daha fazla harekat sahnesinde sürdürülmektedir [ 3 ]. Devlet dışı askeri güçlerin kullanımı cihatçı örgütlerle birlikte zirve yapmıştır. Bunlardan biri olan IŞİD tanınmayan bir devlet kuracak kadar ileriye gidebilmiştir. Bugün, Avrupa Birliği’nin Türkiye’de değil Suriye’de faaliyet göstermesi koşuluyla terör örgütü PKK’ya resmi desteği ile devam etmektedir [ 4 ]. Küresel ısınmanın insan kaynaklı nedenine karşı mücadele, her şeyden önce, artık döngüsünün sonuna gelmiş olan otomotiv endüstrisini yeniden yaratmayı amaçlayan bir politikadır: benzinden elektrikli motorlara geçiş. Milutin Milanković’in teorisinin (Dünyanın Güneş’e göre konumu) mevcut değişiklikleri açıklamak için yeterli olması, beşeri endüstriden kaynaklandığının « bilimsel olarak kanıtlanmış » olduğunun iddia edilmesini engellememektedir [ 5 ].

Bu ideoloji, sosyolojik açıdan ayrım gözetmeksizin her türlü göç şeklini (insanlar arasındaki sınırların ortadan kalkmasını mümkün kıldığı için) ve cinsiyet karmaşasını (fiziksel farklılıklara dayalı eşitsizliklerin ortadan kaybolmasını mümkün kıldığı için) ayrım yapmadan destekler. Ekonomik alanda, sermayenin serbest dolaşımı (devletler tarafından engellenemeyecek olan) ve ticaretin küreselleşmesi (insanları ticaret yoluyla birbirine bağlar) için mücadele eder. Askeri alanda, « uluslararası toplumun » « küreselleşmemiş devletlere » (Yeni Dünya Düzeni’ne boyun eğmedikleri için) müdahalesini ve devlet dışı silahlı kuvvetlerin kullanımını (bazı devletlerin ortadan kalkması gerektiği için) destekler. Siyasi alanda, küresel ısınmadaki insan sorumluluğuna karşı mücadele gibi her türlü küresel davayı desteklemektedir. Son olarak, yerine küresel bir kanun (yani herkese dayatılan) ikame edebilmek için uluslararası hukuku (yani, ulusların üzerinde anlaşmaya vardığı) reddeder [ 1 ].

Çeviri

Osman Soysal



