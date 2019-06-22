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Заявление США по поводу иранской дезинформации

Сеть Вольтер | Вашингтон, Д. С. (США)
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“Лидеры Ирана знают, что правда опасна. Важно опровергнуть ложную информацию.

Во-первых, Президент Трамп не передавал через Оман послание с призывом к переговорам с Ираном. Мы чётко изложили нашу позицию. Мы будем готовы вступить в диалог, когда придёт время. О многом говорит то, что иранский режим недавно отверг историческую дипломатическую инициативу Премьер-министра Японии Абэ, атаковал японский танкер в Оманском заливе и сбил американский беспилотник, находившийся в международном воздушном пространстве.

Когда иранский режим решит отказаться от насилия и ответить на нашу дипломатию дипломатией, он знает, как с нами связаться. До тех пор наша кампания дипломатической изоляции и экономического давления на режим будет усиливаться.

Во-вторых, Соединенные Штаты со всей убедительностью продемонстрировали, что Иран сбил американский беспилотный летательный аппарат в международном воздушном пространстве. Нарисованная Министром иностранных дел Зарифом от руки карта, оспаривающая этот факт, не заслуживает доверия. Это нападение уже второй случай, когда Иран обстрелял американский беспилотник за последние недели.

В-третьих, США не эвакуируют персонал с авиабазы Балад в Ираке. Под руководством Президента Трампа Соединенные Штаты более чем когда-либо привержены поддержке наших союзников и партнёров в регионе.

Соединенные Штаты выступают за мир и стабильность на Ближнем Востоке. Решения, которые мы принимаем в ответ на безрассудные нападения Ирана, призваны предотвратить получение Исламской Республикой Иран ядерного оружия и систем его доставки и не допустить, чтобы крупнейшее в мире государство-спонсор терроризма угрожало американцам и американским интересам по всему миру. Иранские лидеры знают, что это правда, поэтому они прибегают к насилию и дезинформации. Мы будем и далее разъяснять истинный ход развития событий”.

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Источник : « Заявление США по поводу иранской дезинформации », Сеть Вольтер, 22 июня 2019, www.voltairenet.org/article206813.html

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