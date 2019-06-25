Напряжённость между Вашингтоном и Тегераном, как это может показаться со стороны, растёт. Президент Трамп по своей привычке бросается из огня да в полымя. 21 июля он дошёл до того, что приказал нанести по Ирану бомбовые удары, но за несколько минут до этого одумался и отменил свой приказ. Однако такие приёмы, ранее позволявшие Дональду Трампу добиваться на Ближнем Востоке успехов, на персов не действуют [1]. Да и намерен ли Трамп взять Иран на испуг?

Действия американцев следует рассматривать не только в контексте их ближневосточной политики, но и глобальной [2]. Для них важен не столько конфликт с Ираном, сколько связанная с ним стабильность на всём Ближнем Востоке.

Для США после Второй мировой войны самой главной заботой было соперничесÎтво с Советским Союзом, а после его распада с Россией. После конференции Женева-1 (июнь 2012) Москва предлагает выступить гарантом мира в регионе наравне с Вашингтоном. Подобная сбалансированность международных отношений была достигнута благодаря политике, проводимой Генеральным секретарём ООН Кофи Аннаном. Соглашение, подписанное в Женеве в присутствии других постоянных членов Совета безопасности, а также Турции, члена НАТО, Ирака, Кувейта и Катара из Арабской лиги, но в отсутствие заинтересованных сторон из Сирии, продержалось не больше недели. Неудача с соглашением вынудила Кофи Аннана сойти с международной арены, и подтолкнула страны НАТО к войне против Сирии. 24 июня этот проект был вновь рассмотрен первыми лицами США, Израиля и России, ответственными за безопасность своих стран, что могло бы положить конец разрушительной стратегии Рамсфельда-Цебровски [3]. Нет сомнения в том, что на этой встрече Джон Болтон сопротивлялся, Меир Бен-Шаббат дышал неровно, а Николай Патрушев иронизировал по поводу поражений США на фоне успехов России.

Именно в этом контексте, а не в связи с их произраильской позицией США задумали «сделку века» в Палестине, экономические последствия которой дают о себе знать и будут обсуждаться в Манаме.

Вторая забота США в отношении Ирана – это проблемы Пентагона: воспрепятствовать возобновлению ядерной программы, которую они предложили в своё время шаху Реза Пехлеви. Однако, вопреки ошибочным комментариям западной прессы, Иран не намерен обзаводиться ядерным оружием после того, как имам Хаменеи осудил использование оружия массового поражения и заявил о его несовместимости с исламом. Напротив, и об этом свидетельствуют секретные материалы, оказавшиеся в руках Беньямина Нетаньяху, все исследования относятся к разработке генератора ударной волны и никакой другой задачи они не предусматривают [4]. Разумеется, подобный генератор может быть использован в атомной бомбе, но, как показали инспектора из Международного агентства по атомной энергии, такой цели у Ирана нет.

Нам не известны амбиции Тегерана, равно как и причина, по которой Пентагон им препятствует.

Третья забота США – это проблемы администрации Трампа: поднять занятость в стране, что одновременно предусматривает сбалансированность внешней торговли, в частности торговли с Китаем, и поддерживать цену на нефть на уровне, обеспечивающем рентабельность сланцевой нефти (около 70 долларов за баррель). Именно поэтому они делают всё, чтобы вплоть до 2025 г. воспрепятствовать продаже иранской, венесуэльской и сирийской нефти на международных рынках и пытаются блокировать поставку российских углеводородов в Европейский союз [5].

Оказывается, что Россия, для которой основным источником доходов являются углеводороды, пытается затормозить снижение цен на них. Она подписала соглашение с ОПЕК и снизила своё собственное производство. Этим объясняется тот факт, что неизбежного столкновения с Вашингтоном по этому вопросу не произойдёт вплоть до выборов нового состава Еврокомиссии. Если же Брюссель в очередной раз уступит требованиям Вашингтона и запретит импорт российского газа, Москва пойдёт на снижение цен, чтобы продвинуть свою продукцию, и де факто сделает добычу сланцевых углеводородов нерентабельной. Ситуация окажется перевёрнутой с ног на голову, и у США не будет никакого интереса противиться продаже иранских, венесуэльских и сирийских углеводородов.

Китай может пойти на снижение экспорта своих товаров в США, обеспечив их сбыт на внутреннем рынке, который развивается бурными темпами. Однако для этого необходимо, чтобы его экономика была обеспечена энергией по ценам, значительно меньшим, чем те, что действуют на данный момент. Тогда как Брюссель не принимает во внимание запреты США на покупку иранской нефти, Пекин дерзит Вашингтону и пытается сохранить свой импорт, хотя и в гораздо меньших объёмах. Чтобы не вызвать ответную реакцию, Вашингтон не возражает, чтобы Китай закупал незначительное количество иранской нефти. Такое соглашение, хотя и молчаливое, позволит США, Ирану и Китаю обеспечить нормальный экономический рост.