Washington’un İran’da oynadığı oyun

Doğu-Batı çatışmasının merkezine artık Suriye’den daha çok İran yerleşmiş durumdadır. Her şeye kuşkuyla bakan halk, iki ülke arasında aldatıcı bir şekilde savaşa evrilecek bir gerilim gibi görünen gelişmeler karşısında, Washington’un her gün yaptığı yüz seksen derecelik dönüşlere tanık olmaktadır. Oysa olan bitenin bununla alakası yoktur. Neyse ki, iki büyük güç 75 yıldır akılcı olduklarını ve karşılıklı olarak birbirilerini yok etmeden önce her zaman geri adım atmayı bildiklerini ortaya koymuşlardır.