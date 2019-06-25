Voltaire İletişim Ağı

MH-17: Hollanda 3 Rus ve 1 Ukrayna vatandaşını suçluyor

Voltaire İletişim Ağı
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Hollandalı uluslararası araştırma ekibi (Joint İnvestigation Team – JİT), 19 Haziran 2019’da düzenlediği basın toplantısında, MH-17 sefer sayılı uçağın 2014 yılında Donbass hava sahasında düşürülmesiyle ilgili olarak 3 Rus ve 1 Ukrayna vatandaşını suçladı.

Söz konusu kişiler, 9 Mart 2020’den itibaren Schiphol’de Hollanda tarafından muhtemelen gıyaben yargılanacaklar.

JİT, Avustralya, Belçika, Malezya, Hollanda ve Ukraynalı uzmanlardan oluşturulmuştur. Rusya, Ukrayna’dan farklı bir şekilde peşinen suçlu kabul edildiği için, daha baştan bu ekipten dışlanmıştır.

JİT ilginç bir şekilde, Jürgen Cain Külbel’in sütunlarında araştırmacıların bu konudaki yetersizliğini ortaya koyduğu [1], Bellingcat sitesinin daha önce bilinen kanıtları dışında başka kanıt sunamamıştır. JİT aynı şekilde, başka hiçbir açıklama yapılmadan « az güvenilir » olarak değerlendirilen, Rusya tarafından sunulan tüm verileri de incelemeyi reddetmiştir.

Yargılanacak olan kişilerin olay anında bağımsızlık yanlılarının hava savunmasında görev aldıkları belirtiliyor. Dolayısıyla olaydan sorumlu tutulmaktadırlar.

Hollanda, bir « hukuk devleti » olarak « kabul edilmektedir ».

Çeviri
Osman Soysal

[1] « MH17 sefer sayılı uçağın düşürülmesine ilişkin Bellingcat sitesinin ve resmi soruşturmanın kaynağına ilişkin her şey », yazan Jürgen Cain Külbel, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı, 17 Nisan 2019.

Voltaire İletişim Ağı

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Kaynak : “MH-17: Hollanda 3 Rus ve 1 Ukrayna vatandaşını suçluyor”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 25 Haziran 2019, www.voltairenet.org/article206833.html

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