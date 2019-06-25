MH-17: Hollanda 3 Rus ve 1 Ukrayna vatandaşını suçluyor

Hollandalı uluslararası araştırma ekibi (Joint İnvestigation Team – JİT), 19 Haziran 2019’da düzenlediği basın toplantısında, MH-17 sefer sayılı uçağın 2014 yılında Donbass hava sahasında düşürülmesiyle ilgili olarak 3 Rus ve 1 Ukrayna vatandaşını suçladı.

Söz konusu kişiler, 9 Mart 2020’den itibaren Schiphol’de Hollanda tarafından muhtemelen gıyaben yargılanacaklar.

JİT, Avustralya, Belçika, Malezya, Hollanda ve Ukraynalı uzmanlardan oluşturulmuştur. Rusya, Ukrayna’dan farklı bir şekilde peşinen suçlu kabul edildiği için, daha baştan bu ekipten dışlanmıştır.

JİT ilginç bir şekilde, Jürgen Cain Külbel’in sütunlarında araştırmacıların bu konudaki yetersizliğini ortaya koyduğu [1], Bellingcat sitesinin daha önce bilinen kanıtları dışında başka kanıt sunamamıştır. JİT aynı şekilde, başka hiçbir açıklama yapılmadan « az güvenilir » olarak değerlendirilen, Rusya tarafından sunulan tüm verileri de incelemeyi reddetmiştir.

Yargılanacak olan kişilerin olay anında bağımsızlık yanlılarının hava savunmasında görev aldıkları belirtiliyor. Dolayısıyla olaydan sorumlu tutulmaktadırlar.

Hollanda, bir « hukuk devleti » olarak « kabul edilmektedir ».