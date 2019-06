« Horizons et débats », n°14, 24 juin 2019

Comment l’UE et l’OTAN créent des crises

Pourquoi les professeurs sont-ils en colère ?, par Claude Meunier-Berthelot / Epreuves d’allemand 2017 pour la vérification de l’atteinte des compétences fondamentales / Comment l’UE et l’OTAN créent des crises et préparent des guerres, Interview d’Ullrich Mies / Avec son procédé de traitement contre Julian Assange, l’Amérique creuse sa propre tombe, par Karen Kwiatkowski / Qu’est-ce que la classe moyenne ? Son importance pour la société et l’économie, par Eberhard Hamer / La Suisse, doit-elle à l’avenir reprendre automatiquement le droit de l’UE ? / Une démocratie plus directe pour l’Allemagne (3e partie). Fédéralisme, par Christian Fischer / Un pont culturel précieux. Au sujet du livre d’art récemment publié et intitulé « Julius von Klever – peintre à la Mare Balticum » d’Alfried Nehring, par Urs Knoblauch / La valeur pédagogique de la confiance, par Carl Bossard / Hilal commence à parler, par Ursula Felber.