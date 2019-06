Décret du président Trump imposant des sanctions au bureau d’Ali Khamenei

La Maison-Blanche a publié aujourd’hui un décret présidentiel qui sanctionne le bureau du Guide suprême et autorise de nouvelles sanctions à l’encontre de ceux qui y sont associés. Cette mesure s’inscrit dans le cadre de la campagne de pression maximale de l’administration contre le régime iranien, qui se livre depuis 40 ans à des actes de terrorisme et d’agression contre les États-Unis et nos alliés. Dernièrement, il a ciblé un avion américain sans équipage et perpétré des attaques contre des navires internationaux.

Le bureau du Guide suprême s’est enrichi aux dépens du peuple iranien. Il est à la tête d’un vaste réseau de tyrannie et de corruption qui prive le peuple iranien de la liberté et des opportunités qu’il mérite. La mesure prise aujourd’hui prive les dirigeants iraniens de moyens financiers nécessaires pour répandre la terreur et opprimer le peuple iranien.

Tout progrès passe impérativement par la négociation par l’Iran d’un accord global qui couvre l’ensemble de ses comportements déstabilisateurs. En attendant, notre campagne d’isolement diplomatique et de pression économique maximale se poursuivra. Lorsque le régime iranien décidera de renoncer à la violence et de répondre à nos démarches diplomatiques par la diplomatie, il sait comment nous joindre.