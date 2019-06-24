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Указ президента Трампа о введении санкций в отношении офиса Али Хаменеи

Сеть Вольтер | Вашингтон, Д. С. (США)
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Сегодня Белый дом издал Административный указ о вводе санкций в отношении Офиса Верховного лидера Ирана и утверждении дополнительных санкций в отношении связанных с ней лиц. Эта мера предпринята в рамках кампании максимального давления Администрации США на иранский режим, который уже 40 лет осуществляет террор и агрессию против Соединенных Штатов и наших союзников. Недавно он сбил американский беспилотник и совершил нападения на международное судоходство.

Офис Верховного лидера обогащается за счёт иранского народа. Он возглавляет обширную сеть тирании и коррупции, которая лишает иранских граждан свободы и возможностей, которых они заслуживают. Сегодняшняя мера лишает руководство Ирана финансовых ресурсов для распространения террора и угнетения иранского народа.

Единственный путь вперёд для Ирана – это вступить в переговоры по достижению всеобъемлющего соглашения, охватывающего весь спектр его дестабилизирующего поведения. Пока это не произойдёт, наша кампания дипломатической изоляции и максимального экономического давления будет продолжаться. Когда иранский режим решит отказаться от насилия и встретить нашу дипломатию дипломатией, он знает, как с нами связаться.

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Источник : « Указ президента Трампа о введении санкций в отношении офиса Али Хаменеи », Сеть Вольтер, 24 июня 2019, www.voltairenet.org/article206846.html

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