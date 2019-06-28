Çin, Birleşmiş Milletler’de yeni bir görev üstlendi

Qu Dongyu (fotoğraf) Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Örgütü (FAO) genel müdürü seçildi. Çin Tarımsal Bilimler Akademisi Başkan Yardımcısı, ardından da Tarım ve Kırsal İşler Bakan Yardımcısı Dongyu, Çin Halk Cumhuriyeti’nin Birleşmiş Milletler içerisinde konumunu güçlendirmektir.

Çin, 1971 yılına kadar dışında bırakıldığı Birleşmiş Milletler içerisinde giderek daha çok sorumluluk üstlenmektedir.

Halen:

Liu Zhenmin, BM Ekonomik ve Sosyal İşler dairesini yönetmektedir.

Fang Liu, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (OACİ) genel sekreteridir.

Li Yong, Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (ONUDİ) genel müdürüdür.

Hulin Zhao, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (UTİ) genel sekreteridir.