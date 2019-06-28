Voltaire İletişim Ağı

Çin, Birleşmiş Milletler’de yeni bir görev üstlendi

Voltaire İletişim Ağı
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Qu Dongyu (fotoğraf) Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Örgütü (FAO) genel müdürü seçildi. Çin Tarımsal Bilimler Akademisi Başkan Yardımcısı, ardından da Tarım ve Kırsal İşler Bakan Yardımcısı Dongyu, Çin Halk Cumhuriyeti’nin Birleşmiş Milletler içerisinde konumunu güçlendirmektir.

Çin, 1971 yılına kadar dışında bırakıldığı Birleşmiş Milletler içerisinde giderek daha çok sorumluluk üstlenmektedir.

Halen:
- Liu Zhenmin, BM Ekonomik ve Sosyal İşler dairesini yönetmektedir.
- Fang Liu, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (OACİ) genel sekreteridir.
- Li Yong, Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (ONUDİ) genel müdürüdür.
- Hulin Zhao, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (UTİ) genel sekreteridir.

Çeviri
Osman Soysal

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

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Kaynak : “Çin, Birleşmiş Milletler’de yeni bir görev üstlendi”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 28 Haziran 2019, www.voltairenet.org/article206871.html

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