Bahreyn’li bakan, bir İsrail televizyon kanalına mülakat verdi

« Asrın anlaşması »nın ekonomik bölümünü sunmak üzere ABD tarafından Bahreyn’de düzenlenen çalıştayın somut katılımlarla başlamadığı görülmektedir. Arap kamuoyu Filistin özerk yönetiminin boykot tavrını izlerken, Arap liderler kendi halklarına rağmen hareket etmeyi göze alamamaktadır.

Toplantı diplomatik konferanslara hiç benzemiyordu. Başkan Trump’ın özel temsilcisi Jared Kushner, Powerpoint sunumu, tanıtım broşürünün dağıtılması vb etkinliklerle, kendi gayrimenkul pazarlama şirketindekilere benzer bir toplantı gerçekleştirdi.

Asıl önemli olan gelişme farklı bir alandaydı: toplantı dolayısıyla, Bahreyn Dışişleri Bakanı Şeyh Halife bin Ahmet el-Halife, tabuları yıkarak, İsrail’in 13 televizyon kanalına mülakat verdi. Ona göre, İsrail’in uzun süre varlığını sürdürecek bir devlettir ve onunla barışçıl ilişkiler kurmayı arzu etmektedir. Bugüne kadar bir İsrail televizyon kanalında, Arap yetkililer arasında, sadece Mısırlı liderler kendilerini ifade etmişti.

Körfez liderleriyle Yahudi devleti arasındaki ilişkiler, yetkililerin (Suudi veliaht prens Muhammed bin Selman gibi) seyahatleri de dahil olmak üzere, her ne kadar herkes tarafından bilinse de, İsrail tarafından hiçbir zaman teyit edilmedi.