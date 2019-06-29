Voltaire İletişim Ağı

Bahreyn’li bakan, bir İsrail televizyon kanalına mülakat verdi

Voltaire İletişim Ağı
+

« Asrın anlaşması »nın ekonomik bölümünü sunmak üzere ABD tarafından Bahreyn’de düzenlenen çalıştayın somut katılımlarla başlamadığı görülmektedir. Arap kamuoyu Filistin özerk yönetiminin boykot tavrını izlerken, Arap liderler kendi halklarına rağmen hareket etmeyi göze alamamaktadır.

Toplantı diplomatik konferanslara hiç benzemiyordu. Başkan Trump’ın özel temsilcisi Jared Kushner, Powerpoint sunumu, tanıtım broşürünün dağıtılması vb etkinliklerle, kendi gayrimenkul pazarlama şirketindekilere benzer bir toplantı gerçekleştirdi.

Asıl önemli olan gelişme farklı bir alandaydı: toplantı dolayısıyla, Bahreyn Dışişleri Bakanı Şeyh Halife bin Ahmet el-Halife, tabuları yıkarak, İsrail’in 13 televizyon kanalına mülakat verdi. Ona göre, İsrail’in uzun süre varlığını sürdürecek bir devlettir ve onunla barışçıl ilişkiler kurmayı arzu etmektedir. Bugüne kadar bir İsrail televizyon kanalında, Arap yetkililer arasında, sadece Mısırlı liderler kendilerini ifade etmişti.

Körfez liderleriyle Yahudi devleti arasındaki ilişkiler, yetkililerin (Suudi veliaht prens Muhammed bin Selman gibi) seyahatleri de dahil olmak üzere, her ne kadar herkes tarafından bilinse de, İsrail tarafından hiçbir zaman teyit edilmedi.

Çeviri
Osman Soysal

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

Bu makale yaratıcı ortakların lisansı altındadır

Voltaire İletişim Ağı’nın makalelerini kaynak belirtmek ve ticari hedefler gütmeme koşuluyla, makalenin içeriğini değiştirmeden serbestçe çoğaltabilirsiniz (Lisans CC BY-NC-ND)

Kaynak : “Bahreyn’li bakan, bir İsrail televizyon kanalına mülakat verdi”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 29 Haziran 2019, www.voltairenet.org/article206876.html

Voltaire İletişim Ağı’nı desteklemek

Kalite analizlerinden geçen bu Web Sitesi, dünya anlayışınızın geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu sitenin devamını sağlamak için işbirliğinize ihtiyacımız var.
Bize bağışta bulunarak yardımcı olunuz.

Voltaire İletişim Ağı’na nasıl katılımcı olabilirsiniz?

Voltaire İletişim Ağı Moderatörlerinin hepsi fahri olarak çalışmaktadırlar.
- Profesyonel düzeyde Tercümanlar: Çevirilerinizle katkıda bulunabilirsiniz.

Mİ6 ve CİA'nın destek gücü olarak Müslüman Kardeşler
Washington'un İran'da oynadığı oyun
Katiller örgütü olarak Müslüman Kardeşler
Pentagon'un nükleer stratejisinde Avrupa Birliği
Pentagon’un nükleer stratejisinde Avrupa Birliği
yazan Manlio Dinucci, Voltaire İletişim Ağı
 
Gözlerimizin önünde
Gözlerimizin önünde
yazan Thierry Meyssan, Voltaire İletişim Ağı
 
Kaynakça
yazan Thierry Meyssan, Arşiv
 
Diktatör Muhammed Mursi öldü
Diktatör Muhammed Mursi öldü
Voltaire İletişim Ağı
 
Körfez'deki petrol tankerlerini kim kundakladı?
Körfez’deki petrol tankerlerini kim kundakladı?
yazan Manlio Dinucci, Voltaire İletişim Ağı
 
İran felç olmuş durumda
İran felç olmuş durumda
yazan Thierry Meyssan, Voltaire İletişim Ağı
 