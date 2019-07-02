شبكة فولتير

وزير بحريني يمنح التلفزيون الاسرائيلي مقابلة معه

شبكة فولتير
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لا يبدو أن الورشة التي نظمتها الولايات المتحدة في البحرين لعرض الجانب الاقتصادي لـ "صفقة القرن" قد أفضت إلى مساهمات ملموسة. وبقي الرأي العام العربي في موقف المقاطعة للسلطة الفلسطينية ولم يجرؤ القادة العرب على التملص من شعوبهم.

لم يكن للاجتماع أي شيء من مظاهر المؤتمرات الدبلوماسية. فقد عقد المبعوث الخاص للرئيس ترامب، جاريد كوشنر، اجتماعاً مشابهاً للاجتماعات التي يعقدها في شركته لتطوير العقارات حيث جرى فيه عرض تقديمي على باوار بوينت، وتوزيع كتيب ترويجي ، إلخ.

بيد أن الشيء المهم كان في مكان آخر، وتحديداً على هامش الورشة، حين قام وزير الخارجية البحريني، الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة بكسر المحرمات، فأجرى مقابلة مع القناة الإسرائيلية 13. أكد فيها من وجهة نظره على أن إسرائيل كانت دولة مستمرة، وأنه يريد علاقات سلمية معها.

حتى اليوم، كان الزعماء المصريون الوحيدون من بين الشخصيات العربية الذين تحدثوا على شاشة التلفزيون الإسرائيلي.

إذا سلَمنا أن العلاقات بين قادة الخليج والدولة اليهودية أصبحت تجري علناً، بما في ذلك سفر شخصيات (مثل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان) إلى إسرائيل، إلا أنه لم يتم تأكيدها حتى الآن.

ترجمة
سعيد هلال الشريفي

شبكة فولتير

فولتير: النسخة العربية

المقالة مرخص لها بموجب المشاع الإبداعي

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مصادر : “وزير بحريني يمنح التلفزيون الاسرائيلي مقابلة معه”, ترجمة سعيد هلال الشريفي, شبكة فولتير , 2 تموز (يوليو) 2019, www.voltairenet.org/article206908.html

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