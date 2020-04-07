Pentagon, Nicolás Maduro’yu kaçırmayı reddetti

Beyaz Saray ve Avrupa Birliği, Bolivarcı Cumhuriyeti ve Kurucu Meclis başkanları, Nicolás Maduro ve Diosdado Cabello’yu kaçırmayı ve ardından da ordu hariç Venezüella’nın anayasal kurumlarını tasfiye etmeyi planladı.

26 Mart’ta Başsavcı William Barr, Devlet Başkanı Maduro ve Meclis Başkanı Cabello hakkında uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla arama emri çıkarmış ve « suçluları » « Adalet » (yani ABD mahkemeleri) önüne çıkarmak için büyük ödüller vaat etti [1]. US Navy ve DEA’nın bunun üzerine iki adamı kaçırıp ABD’de cezaevine göndermeleri gerekiyordu. Aralarında bir muhribin de yer aldığı çok sayıda savaş gemisi SouthCom’a (ABD’nin Güney Amerika komutanlığı) destek vermek üzere hazır bekletiliyordu.

31 Mart’ta Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Venezüella için Demokrasiye Geçiş Süreci’ni yayınladı [2].

Washington’un 1989’da Panama’nın denetimini yeniden ele geçirmesini sağlayan « Just Cause » (Haklı Dava – ç.n.) Operasyonunun yeniden üretilmesi söz konusuydu.

Beklenmedik bir şekilde, Pentagon salgının yaşandığı bir dönemde uygunsuz olacağını söyleyerek bu operasyona şiddetle karşı çıktı.

Başkan Donald Trump ve kurmay subayları arasındaki ilişkiler kötüleşiyor. Herkesin bildiği gibi, NorthCom onu devre dışı bırakmayı ve salgını yönetmek üzere iktidarı ele almayı planlamaktadır [3]. Ordu, sadece halkı korumak adına hareket ederek, ülkenin Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasındaki bölünmesi karşısında tarafsız kalacaktır. Askeri İstihbarat içerisindeki bir grubun, çok sayıda kurmay subayı cinsel suçlar işlemekle suçlayarak tutuklamakla tehdit ederek projeyi engellemeye çalıştığı bildirilmektedir.