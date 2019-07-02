Voltaire İletişim Ağı

Türk Ordusu ve Mısrata milisleri Mareşal Haftar’ın destekçilerini katlediyor

Voltaire İletişim Ağı
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Türk Ordusu, Suriye’den Libya’ya cihatçılar, ardından askeri danışmanlar ve başta zırhlı araç ve insansız hava araçları olmak üzere teçhizat gönderdi.

BM’nin meşru kabul ettiği hükümet olan Feyyaz el Sarac yönetimindeki Ulusal Birlik Hükümetine bağlı milislerin saldırısını yönetti.

Ulusal Birlik Hükümeti, Müslüman Kardeşler, Katar ve 2011’de Mısrata milislerini NATO’nun emrine veren Türkiye tarafından desteklenmektedir. Mısrata, çoğunlukla XIXncu yüzyılda Libya’ya yerleşen, Çerkes ya da zorla Müslüman yapılan Yahudilerden oluşan eski Osmanlı askerlerinin ailelerinin çoğunlukta olduğu bir yerleşimdir.

Bu milis ve Türk Ordusu, Tobruk Parlamentosuna bağlı, Berberlerin çoğunlukta olduğu Garyan kentine saldırmıştır. Burada Mareşal Halife Haftar’ın askerlerinin ailelerine yönelik vahşet uygulamışlardır. Daha önce de 2011’de Tawarga’daki siyahi halka karşı kitlesel vahşet uygulayan aynı milis gücüdür.

Bu, Fransa ve Rusya tarafından desteklenen Mareşal Haftar’ın ilk önemli bozgunudur.

Çeviri
Osman Soysal

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

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Kaynak : “Türk Ordusu ve Mısrata milisleri Mareşal Haftar’ın destekçilerini katlediyor”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 2 Temmuz 2019, www.voltairenet.org/article206912.html

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