Houston OPEC+’ya karşı

Suudi veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin, G20 zirvesi kapsamında Osaka’da bir araya geldiler. İki devlet adamı OPEC+’ya üretim sınırlamasına dokuz ay daha devam edilmesini önerme konusunda anlaştı.

OPEC+ üyeleri, yarıyıl toplantıları için 1 Temmuz 2019’da Viyana’da bir araya geldiler ve Suudi-Rus önerisini kabul ettiler.

ABD’de petrol şirketleri Beyaz Saray’a şikayette bulundular. Fiyatların varili 70 Dolar civarında tutulmasının, artık kar marjına sahip olmayan kaya petrolü üreticilerinin çıkarlarına zarar verdiğini düşünmektedirler. 2011’de başkanlık adayı Trump’ın OPEC dahil tüm kartellerin yasaklanmasını istediğini hatırlatıyorlar.

Amerika Birleşik Devletleri, 1890’dan beri kartelleri yasaklayan ve serbest rekabeti teşvik eden bir yasama külliyatını kabul etti. Ancak, Sherman Antitrust Act devletlere değil, sadece şirketlere uygulanabilir. Petrol endüstrisi, 2007 yılında petrol üretimini ve ithalatını yasaklayan katellerle ilgili bir yasa önerisini (No Oil Producing and Exporting Cartel Act ––-NOPEC) bu nedenle hazırlamıştır. Tasarı Donald Trump’ın « Get Tough: Making America #1 Again » kitabında ve başkanlık uygulamasında bir gerekçe bulmaktadır.

ABD petrol endüstrisi, son 35 yılda ABD tüketicilerinin OPEC’e haksız yere ödediği tutarın 3.4 trilyona ulaştığını belirtmektedir.