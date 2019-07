Interzisi în Egipt, Frații se reîntorc în Statele wahhabite (Arabia Saudită, Qatar și Emiratul Sharjah) și Europa (Germania, Franța și Regatul Unit, plus în Elveția neutră). De fiecare dată, aceștia sunt primiți ca agenți occidentali care luptă împotriva alianței emergente dintre naționaliștii arabi și Uniunea Sovietică. Saïd Ramadan primeste un pașaport diplomatic iordanian și se instaleaza la Geneva în 1958, de unde conduce destabilizarea Caucazului și a Asiei Centrale (în acelasi timp Pakistan / Afganistan și valea soviética de la Ferghana). El preia controlul Comisiei pentru construirea unei moschei la Munchen, ceea ce îi permite să supravegheze aproape toți musulmanii din Europa Centrala. Cu ajutorul lui American Committee for the Liberation of the Peoples of Russia (AmComLib), adică al CIA, el dispune de Radio Liberty / Radio Free Europe, o stație finanțată direct de Congres -pentru a răspândi gândul Frăției [ 3 ].

În perioada care a urmat celui de-al Doilea Război mondial, Britanicii încearcă să organizeze lumea, astfel încât să nu fie la îndemâna Sovieticilor. În septembrie 1946, la Zürich, Winston Churchill lansează ideea Statelor Unite ale Europei. Pe același principiu, lansează Liga arabă. În ambele cazuri, este vorba despre unirea unei regiuni fără Rusia. De la începutul Războiului Rece, Statele Unite ale Americii, la rândul lor, creeză asociații însarcinate să sprijine această mișcare în avantajul lor, American Committee on United Europe et les American Friends of the Middle East [ 2 ]. În lumea arabă, CIA organizează două lovituri de Stat, mai întîi în favoarea generalului Hosni Zaim la Damasc (martie 1949) și apoi cu Ofiterii liberi la Cairo (iulie 1952). Este vorba de a sprijini naționaliștii pe care îi presupun a fi ostili comuniștilor. Este în aceasta stare de spirit ca Washingtonul îl aduce în Egipt pe general SS Otto Skorzeny, și în Iran pe generalul nazist Fazlollah Zahedi, însoțiți de sute de foști responsabili ai Gestapoului pentru a conduce lupta anticomunistă. Din păcate, Skorzeny a modelat poliția egipteană într-o tradiție de violență. În 1963, el va alege CIA și Mossadul împotriva lui Nasser. Zahedi cît despre el, va crea SAVAK, cea mai crudă poliție politică a epocii.

