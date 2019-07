« Horizons et débats », n°15, 8 juillet 2019

« Fact checking » et censure

Accord-cadre entre la Suisse et l’UE : Problème insoluble alors que les élections approchent à grands pas, par Marianne Wüthrich / « Sauver les accords bilatéraux, mais pas à n’importe quel prix » / Julian Assange est soumis à la torture, par Nils Melzer / Bruxelles en ivresse de pouvoir : le « fact checking » se transforme en censure, par Hannes Hofbauer / Russie-Chine : le Sommet ignoré par les médias, par Manlio Dinucci / « Uranium 238 – conséquences des bombardements de la Yougoslavie avec de l’uranium appauvri en 1999 », par Barbara Hug / Nécessité de vivre l’éthique de la paix. L’éthique en droit international et dans les relations internationales, par Florian D. Pfaff / « Les nuages de Margarethe » et le potentiel de l’humain, par Werner Wüthrich / 100 ans après Versailles – ce que nous aurions pu apprendre, par Karl Müller / Joie de vivre au troisième âge. Réflexions sur l’art de vieillir, par Rita Brügger / Sascha ne parle pas aux enseignants, par Marita Brune.