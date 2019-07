Перевод

Эдуард Феоктистов



[1] “The World Still Needs NATO”, Ursula von der Leyen, New York Times, January 18, 2019.

[2] « Avec Christine Lagarde, l’industrie US entre au gouvernement français », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 22 juin 2005. По прочтению этой статьи Президент Франции Жак Ширак лишил своего нового министра права подписи, что вынудило её по всем вопросам обращаться к Премьер-министру.