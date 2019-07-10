Соединённые Штаты, Германия, и Франция перед выборами Еропарламента согласились, что Председателем Европейской комиссии станет немец Манфрид Вебер. Последний выступает за прекращение строительства газопровода «Северный поток-2» и ограничение закупок российских углеводородов Союзом в пользу более дорогого американского газа.

Чтобы усыпить бдительность европейских избирателей, была развёрнута широкая пропагандистская кампания, в процессе которой утверждалось, что Председатель Еврокомиссии будет избран согласно «демократическим правилам»: им станет тот, кто возглавит список наиболее многочисленной парламентской фракции. И не было никакого сомнения, что это будет Манфрид Вебер, являющийся первым лицом консерваторов (Европейская народная партия). Разумеется, данное правило никогда не было демократическим, поскольку демократия заключается в назначении лица, которое поддерживается не парламентской группой, а большинством членов парламента. Однако СМИ и все кандидаты повторяли эту глупость, сознавая, что Европейский союз – это фикция.

Собственные интересы Франция стала высказывать в самый последний момент. Президент Франции Эмануэль Макрон заявил, что его парламентская фракция (Союз демократов и либералов за Европу, ставший Обновлённой Европой) укрепила свои ряды и теперь претендует на один из четырёх наиболее видных постов в Европарламенте. Тем самым он поставил первое лицо своей парламентской фракции Натали Луазо выше Манфреда Вебера, которого та назвала эктоплазмой, и наложил вето на его назначение. Однако после назначения француженки Кристины Лягард во главе Европейского Центрального банка он лично предложил кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен.

Обе кандидатки займут два самых важных поста, бельгиец Шарль Мишель возглавит Совет глав Правительств и государств, равно как и Совета еврозоны, а испанец Жозеп Борель будет Высоким представителем по иностранным делам и Политике безопасности. Последние две функции являются чисто формальными. Председательствование в Совете состоит единственно в предоставлении слова оратору и представлении Союза за рубежом. Высокий представитель выражает политику, и всем известно, что она вершится в Вашингтоне, а не в Брюсселе.

Все кандидатуры выдвигались не Европейским Советом, а канцлером Германии и президентом Франции, а Совет их просто одобрил.

Как отбирались кандидаты на эти самые высокие должности? Они должны отвечать следующим критериям:

быть атлантистами;

иметь какое-либо пятно в биографии, чтобы можно было их шантажировать, если они утратят атлантическую веру.

Быть атлантистом

Быть атлантистом – вещь само собой разумеющаяся для любого европейского чиновника, так как Маастрихстский Договор и все последующие устанавливают, что Оборона Союза обеспечивается НАТО – военным союзом, направленным против России.

Так, Урсула фон дер Ляйен опубликовала в начале года в газете Нью-Йорк таймс статью, восхваляющую НАТО, которая «защищает международный порядок» [1].

Атлантизм Кристины Лягард не нуждается в подтверждении, поскольку она начинала свой профессиональный путь в должности помощника американского конгрессмена и защищала интересы американского военно-промышленного комплекса, а не его французского эквивалента. Это она убедила Польшу закупать вооружения, производимые Боингом и Локхид-Мартин, а не Эрбас и Дассо [2].

Шарль Мишель является министром в стране пребывания НАТО и рекомендован своим отцом Луи Мишелем – бывшим европейским Комиссаром по международному сотрудничеству, гуманитарной помощи и кризисному регулированию. А Жозеп Борель из израильского кибуца в пустыне Негев был председателем Европарламента, где он страстно защищал принцип европейского вассалитета в отношении атлантического альянса.

Нет ничего удивительного в том, что все вновь назначенные лица ранее принимали участие в работе Бильдербергской группы - клуба НАТО. Однако в прошлом месяце Жозеп Борель не мог туда приехать, так как ему это было запрещено Премьер-министром.

«Связаны по рука и ногам»

США, даже если и доверяют своим служащим, предпочитают иметь на них средства давления, чтобы, при случае, призвать их к порядку. Ведь нередко высокопоставленные лица не довольствуются своими астрономическими зарплатами и возглавляют бизнес своих сограждан.

По управлению министерством Обороны Урсулой фон дер Ляйден было проведено расследование. Тогда как германская армия явно недооснащена, в министерстве были отмечены гигантские перерасходы денежных средств, но Счётная палата сочла представленные ей доводы убедительными. Однако тот факт, что контроль в составе этого кабинета осуществлялся сыном этой высокопоставленной аристократки, привлёк внимание прокуратуры. Но германское право построено таким образом, что Канцелрярия обладает полномочиями по прекращению судебных расследований в отношении членов правительства.

Судом Французской республики Кристин Лягард была осуждена за «небрежность», но от наказания освобождена. Она передала дело по финансовому спору между государственным банком и бывшим министром не как положено в уголовный суд, а в арбитражный. В результате, арбитражный суд признал неправым государство, а правым оказался бывший министр, чего никак не должно быть.

Мне неизвестно, замешаны ли в тёмных делах Шарль Мишель и Жозеп Борель, но разве первый не давал согласия на управление миноритарным правительством, когда был на вершине своей карьеры, а второй разве не самоустранялся из политики на целое десятилетие?

Зарплаты каждого из этих чиновников в два раза больше зарплаты Президента Франции. И платят им не за их исключительные способности, а чтобы быть уверенными в том, что они свои способности будут использовать в угоду их сюзерену. Это плата за предательство.