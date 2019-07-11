Cezayir: FLN ve RND Meclis başkanlığını Müslüman Kardeşler’e veriyor

Halk Abdülaziz Buteflika’nın devlet başkanlığı döneminde üst düzey görevler üstlenmiş yetkililerin tamamının meşruluğunu sorgularken, Ulusal Halk Meclisi Başkanı Muad Buşareb tepkilere direnemeyerek 2 Temmuz’da istifa etti.

Meclis başkanlığı görevi için, çoğunlukta olan partiler (Ulusal Kurtuluş Cephesi ve Ulusal Demokratik Birlik) Müslüman Kardeş Sliman Şenin’in (fotoğrafta) adaylığı konusunda mutabakata vardı. Şenin, çok azınlıkta kalan İslamcı partilerin (Ennahda, Adala ve El Bina) koalisyonu tarafından aday gösterilmişti.

Diğer altı aday (FLN ve RND’nin ki de dahil) yarıştan çekilme kararı aldı.

Demokratik ilkelerin aksine, oylama el kaldırılarak açık oy şeklinde gerçekleştirildi.

Sliman Şenin hakkında çok bilgiye sahip olunmayan bir ünlüdür. Siyasi yaşama, Mahfud Nahnah’ın İslami Vaiz Birliği içerisinde Abbasi Madani (İslami Selamet Cephesi’nin kurucusu) ile birlikte atılmıştır.

Görev süresi 9 Temmuz’da sona eren ve meşruluğu tartışmalı yetkililer arasında yer alan Cezayir Cumhuriyeti geçici Cumhurbaşkanı Abdülkader Bensalah ise, seçimler yapılıncaya kadar görevini sürdürecektir.