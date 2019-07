A Síria de novo no Grupo Egmont

O Grupo Egmont realizou, em Haia, a sua 26ª sessão plenária de 1 a 5 de julho de 2019. Pela primeira vez desde há nove anos, a República Árabe Síria participou nela.

O Grupo Egmont foi criado em 1995, em Bruxelas, por iniciativa do Departamento do Tesouro dos EUA. Ele reúne 164 Serviços de Inteligência Financeira encarregues de combater o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo.

A Holandêsa Hennie Verbeek-Kusters e o Argentino Mariano Federici foram eleitos como co-presidentes por um ano.

Em 28 de Março de 2019, pela sua Resolução 2462, o Conselho de Segurança das Nações Unidas havia instado todos os Estados-Membros a seguir os objectivos do Grupo Egmont.