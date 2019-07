Como puede verse, todo esto tiene mucho que ver con la ciencia militar contemporánea. Se ‎concede gran importancia a las operaciones sicológicas, principalmente al uso de la violencia ‎espectacular. En la práctica, esta estrategia no tiene nada que ver con una revolución sino con la ‎conquista de un país por potencias externas, ya que supone una gran inversión de fondos. Como ‎siempre sucede con la literatura subversiva, lo más interesante es lo que no se dice o lo que se ‎menciona sólo de forma incidental:‎ La preparación de las poblaciones para que acojan a los yihadistas supone la construcción ‎previa de una red de mezquitas y de obras sociales, como se hizo en Argelia antes de la ‎guerra “civil”.‎ Para la realización de las primeras operaciones militares es necesario un armamento que ‎habrá que importar previamente. Pero lo más importante es que los yihadistas no tendrán ‎después ninguna posibilidad de obtener armas, y menos aún de conseguir municiones. Por ‎lo tanto, tendrán que contar con apoyo externo. La administración de las zonas conquistadas implica disponer de altos funcionarios con ‎formación previa, como los de los ejércitos regulares encargados de “reconstruir ‎Estados”.‎ Para terminar, la guerra de posiciones supone la construcción de grandes infraestructuras, ‎lo cual exigirá grandes cantidades de material de construcción y la participación de ‎ingenieros y arquitectos. ‎

Después de Sayyed Qutb y de Abu Mussab “El Sirio”, los islamistas se dotan de un nuevo estratega: ‎Abu Bakr Naji. En 2004, este personaje, que parece no tener existencia anterior, publica en ‎internet Management of Savagery, una teoría del caos (“La Administración de la Barbarie”) [ 6 ]. ‎Aunque algunos dicen reconocer el estilo de un autor egipcio, el texto parece más bien haber sido ‎redactado en inglés, adornado después con numerosas y redundantes citaciones coránicas y ‎finalmente traducido al árabe. La palabra “Barbarie” que aparece en el título no es una referencia ‎al uso del terror sino al regreso al estado natural anterior que existió antes de que la civilización ‎creara el Estado. Se trata de retrotraer la Humanidad al momento en que “ El hombre es el lobo del ‎hombre ”. La estrategia del caos se resume en 3 fases:‎ Primero, desmoralizar al Estado y extenuarlo atacando sus puntos más vulnerables. Para ‎ello se escogerán blancos secundarios, a menudo sin interés real, pero fáciles de destruir y ‎dispersos. El objetivo es dar la impresión de que existe una sublevación generalizada, una ‎revolución.‎ Segunda fase: cuando el Estado se haya retirado de las zonas rurales y periféricas, habrá ‎que conquistar ciertas zonas y administrarlas. Se utilizará la sharia para marcar el paso a ‎una nueva forma de Estado. Durante esta etapa habrá que establecer alianzas con todo el ‎que se oponga al Poder, y habrá que armar a esos aliados. Se pasa entonces a una guerra de ‎posiciones. Tercera fase: proclamación del Estado Islámico. ‎

En 1999, o sea después de la guerra en Kosovo y de la toma del poder en Grozny por parte de los ‎islamistas, Zbigniew Brzezinski funda una tropa de neoconservadores: el American Committee for ‎Peace in Chechnya (Comité Americano por la Paz en Chechenia). La primera guerra de Chechenia ‎había sido un asunto interno ruso en el que se inmiscuyeron unos cuantos islamistas. Pero la ‎segunda tiene como objetivo la creación del Emirato Islámico de Ichkeria. Brzezinski, quien desde ‎hace años venía preparando esta operación, trata de reproducir el esquema utilizado en ‎Afganistán. Los yihadistas chechenos, como Chamil Basayev, no han sido entrenados por Ben ‎Laden en Sudán sino por los talibanes en Afganistán. Durante la guerra, reciben apoyo ‎‎“humanitario” de la organización turca Milli Gorus, de Necmettin Erbakan y Recep Tayyip Erdogan, ‎y del “IHH – Derechos Humanos y Libertades”, asociación turca creada en Alemania bajo el ‎nombre de Internationale Humanitare Hilfe (IHH). Los yihadistas chechenos organizarán varias ‎operaciones importantes, principalmente en 2002 contra el Teatro de Moscú (170 muertos y 700 ‎heridos), en 2004 contra una escuela de Beslán (385 muertos y 783 heridos) y en 2005 contra la ‎ciudad de Nalchik (128 muertos y 115 heridos). Después de la masacre de Beslán y la muerte del ‎líder yihadista Chamil Basayev, la Milli Gorus y el IHH organizan un gran funeral en la mezquita ‎Fatih de Estambul, sin el cuerpo de Basayev pero con decenas de miles de seguidores. ‎

