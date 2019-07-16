Президент Дональд Трамп украсил овальное бюро портретом Эндрю Джексона.

Президент Трамп несколько раз заявлял, что его метод управления позволит урегулировать многие конфликты и что за время своего президентства он надеется даже добиться заключения мира между Палестиной и Израилем.

Согласно мировой прессе, Дональд Трамп ради победы на выборах сильно изменился во взглядах. Хотя религиозные дела его мало интересовали, тем не менее, он сблизился с христиано-иудеями, подвергся влиянию своего вице-президента евангелиста Майкла Пенса и одного из своих доноров короля американской рулетки Шелдона Адельсона.

Решения президента Трампа переместить посольство США из Тель-Авива в Иерусалим, прекратить финансирование Ближневосточного агентства Организации Объединённых Наций для помощи беженцам и организации работ (БАПОР) и, наконец, признать суверенитет Израиля над оккупированными сирийскими Голанами были восприняты как подтверждения его произраильской позиции.

Всё так, но это не позволяет понять особый подход Дональда Трампа к палестинскому конфликту и может породить серьёзные ошибки в интерпретации. Чтобы понять его идеи, нужно изучить его модель – модель Эндрю Джексона – и осмыслить ту ситуацию, в которой США оказались накануне войны Севера и Юга.

Соединённые Штаты, наподобие Израилю и Родезии, являются западной колонией, освободившейся от Британской империи. Но находятся они в разных положениях.

Израиль – это колония, созданная по политическому проекту, сформулированному в XVII веке лордом Кромвелем. Он состоял в использовании Империей еврейской диаспоры в качестве политического инструмента. Его реализация, даже путём провозглашения независимости своими вооружёнными силами, всё равно соответствует этому проекту. Соединённые Штаты, напротив, были плодом пуританского и эгалитаристского проекта того же Лорда-покровителя но в отношении народа Британии. В обоих случаях речь идёт о создании новой общественной модели, определяемой религиозными принципами единственно христианской секты (а не еврейской) [1].

Колонизация, оккупация и истребление американских индейцев

В Америке до обретения независимости более половины иммигрантов были британскими бедняками, которые мечтали обрести собственные орудия производства и клочок земли в обмен на службу королю. Они соглашались на статус indentured servant (контрактный слуга) на время от 4 до 7 лет, и с ними сурово обращались. Вдобавок к временным британским рабам король начал использовать постоянных рабов из Африки. После обретения независимости добровольная иммиграция усилилась и стала многонациональной, включающей немцев, французов, голландцев и евреев, а контрактные слуги были заменены африканскими рабами, с которыми обращались ещё более жестоко. Европейцы постепенно расселились на землях коренных жителей – индейцев. Земли было так много, что прибытие нескольких сотен тысяч иностранцев не создало больших проблем. Но они всё-таки случились.

В начале XIX века очень человечный президент Томас Джефферсон задумал разделить континент силой: индейцам он отводил земли к западу от Миссисипи, а европейцам к востоку. После депортации племён в Луизиану он разрешил тем, кто стал «цивилизованными» возвращаться на восток, если они интегрировались в культуру колонистов. Он считал, что со временем будет возможно построить с ними жизнь согласно его собственным культурным ценностям.

В самом деле, ведь никаких территориальных проблем не было. Даже при наличии иммигрантов, будь они свободными или рабами, земли хватало на всех. Проблема была в культуре. Индейцы не представляли себе, что землёй можно владеть. Они считали, что какое-то племя может распространять свою власть на некоторой территории. А так как не было собственности на землю, то её нельзя покупать или продавать. Если продолжить это сравнение, сирийцы [2] в Палестине были колонизированы османами, и они с этим смирились. Став оседлыми, они согласились с индивидуальной собственностью на землю, но приняв идеи колонизаторов, они считали, что мусульманские земли не должны управляться немусульманами.

Когда генерал Эндрю Джексон становится президентом (1829-31 г.г.), усиливается демографическое давление европейцев, прибывающих на восток. Он снова решает прибегнуть к политике Джефферсона. Но вместо войны он намеревается предложить индейцам договор, гарантирующий им переселение в «резервации», но всё там же на западе, от чего большинство племён отказывается. Конечно, этот принцип был нарушен последующими иммиграционными потоками и крупными землевладельцами.

А в Палестине, наоборот, еврейское население стабильно, и иммиграция не компенсирует больше эмиграцию, тогда как численность арабского населения растёт. При этом территориальная экспансия Израиля продолжается при отсутствии на то какой бы то ни было необходимости.

Эндрю Джексон останется в истории как истребитель индейцев, спланировавший геноцид, который прозвали «Дорогой слёз» [3]. Но это неправда. Он не допускал систематического уничтожения - его вёл после него генерал Кустер. Он всего лишь пытался решить проблему, у которой не было решения. Колонисты, так же как сегодня израильтяне, не могли возвратиться туда, откуда уехали их родичи. В итоге, индейские племена, выжившие после массового истребления, подписали с Джеконом мир. Единственным мирным решением было бы слияние двух народов, но оно стало невозможным в силу культурной пропасти между ними. А в Палестине сегодня такой пропасти нет [4].

«Сделка века»

Когда Дональд Трамп предлагает экономически развивать Газу и Южный берег Иордании, без каких-либо условий, он использует тот же приём, что Эндрю Джексон использовал в отношении «цивилизованных индейцев». Он считает, что интегрируя их в рынок, он добьётся мира. И он делает это с большим великодушием, тем более что это развитие будет финансироваться не Соединёнными Штатами, а арабскими монархиями. Поступая так, он противится поддерживаемой Шелдоном Адельсоном израильской политике саботажа палестинской экономики, направленной на оказание давления на палестинцев с целью их исхода ради выживания.

Когда Дональд Трамп отказывается поддержать решение по двум государствам и направляет этот вопрос на переговоры между заинтересованными сторонами, он действует, как Эндрю Дджексон действовал при заключении договора с индейцами. При этом он выступает против политики Израиля, которую тот проводит после Ословских соглашений.

Палестинская Администрация считает, что приняла компромиссное решение, поддержав резолюции ООН. Она требует их исполнения, тогда как Израиль в течение 70 лет отказывается им подчиниться. И она отказывается от «сделки века», поскольку Дональд Трамп эти требования не признаёт.

Такая позиция законна и уважаема. Правительствам во всём мире известно, что если разрешение конфликта осуществляется согласно англо-саксонскому праву и в нарушение международному праву, то мир здесь распахнёт двери войнам где-то в другом месте.

Действительно, англо-саксонское право отличается от всех других форм права во всём мире. Оно предусматривает, что две противоборствующие стороны по уголовно наказуемому делу могут закрыть это дело в результате сделки, которая игнорирует местное законодательство. В масштабе отдельной страны это называется классовым правосудием, а в международном - правом сильного.

Как бы то ни было, Палестинская Администрация неправа, обвиняя Дональда Трампа в том, что он потворствует Израилю, чего не было при Джордже Буше мл. А его позиция по этому вопросу может быть объяснена лишь потому, что она обязана своим юридическим существованием Ословским соглашениям. Но было бы более разумно исходить из того, что несмотря на своё высокомерие, Дональд Трамп человек чистосердечный, и его план менее благоприятен для Израиля, чем статус кво, и он не противоречит международному праву. Короче, некоторые его задумки могли бы стать полезными для палестинцев.

Мой анализ не претендует на объективность, так как я не жил под оккупацией в течение 70 лет, а вырос в стане колонизаторов, но я считаю, что сегодняшний выбор не сводится только к коллаборации или к сопротивлению как в случае Накбы [5]. И я не могу давать советы, а только лишь подчёркиваю, что не нужно повторять ошибок прошлого и поносить того, кто чистосердечно открывает вам дверь.

Похоже, президент Махмуд Аббас намерен изменить свою позицию. По его указанию освобождён глава предприятия, который, по его словам, предал палестинское дело, приняв участие в работе масонской ложи по «сделке века». В настоящее время он намерен также направить делегацию в Белый дом, чтобы «измерить температуру».