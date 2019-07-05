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Комментарий России о захвате танкерного судна под флагом Панамы властями Гибралтара

Сеть Вольтер | Москва (Россия)
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Осуждаем захват супертанкера под панамским флагом, осуществленный 4 июля властями Гибралтара при содействии спецподразделения морской пехоты вооруженных сил Великобритании.

Задержание судна и находившегося на нем груза расцениваем в качестве целенаправленной акции по дальнейшему осложнению ситуации вокруг Ирана и Сирии. Последовавшие незамедлительно после проведения данной операции восторженные комментарии высокопоставленных официальных лиц Великобритании и США подтверждают эти оценки и свидетельствуют о том, что данная акция готовилась давно, с подключением соответствующих служб и ведомств нескольких стран.

Ссылки гибралтарских властей на то, что находящийся на судне груз предполагалось доставить на один из сирийских нефтеперерабатывающих заводов, находящийся под санкциями Евросоюза, лишь усугубляют ситуацию. Возникают вопросы: означает ли данное обстоятельство, что Евросоюз по примеру США теперь переходит к экстерриториальному применению своих санкционных мер в отношении третьих стран, хотя это, как представляется, не должно вытекать даже из весьма неоднозначных соответствующих решений Совета ЕС. Возможно, власти Гибралтара узнают что-либо конкретное на этот счет, коль скоро их обращение, как было сообщено, направлено в Еврокомиссию и Евросовет.

В любом случае, данный шаг, по нашему убеждению, противоречит заявленному настрою ведущих стран Евросоюза, включая Великобританию, добиваться сохранения договоренностей с Ираном в ядерной сфере. Иранские представители неоднократно на различных уровнях в последние дни подчеркивали, что их страна не получила экономической отдачи от ядерной сделки во многом вследствие того, что ее европейские участники так и не смогли найти эффективные формы работы в этой сфере в условиях, когда США из СВПД вышли и, более того, обложили своими санкциями всех тех, кто готов и дальше действовать в соответствии с международным правом, продолжая законное экономическое сотрудничество с Ираном.

«Сирийский аспект» этой ситуации не менее важен. Великобритания не скрывает, что в эпизоде с танкером большую роль сыграло стремление дополнительно нарастить нажим на «режим Б.Асада». Вновь видим резкое противоречие между декларациями британских официальных лиц в поддержку урегулирования в Сирии на основе общепризнанных норм международного права, включая резолюцию 2254 СБ ООН, и их практическими действиями.

В регионе Ближнего Востока, включая Восточное Средиземноморье, во многом вследствие безответственной политики западных стран накопился целый клубок проблем, требующих совершенно иного подхода. Нужен диалог и совместный поиск решений. Вместо этого в Лондоне, Вашингтоне и ряде других столиц только и ищут «зацепки», как сыграть на дальнейшее обострение.

Последствия могут быть тяжелыми, и ответственность за это целиком ляжет на тех, кто не отказывается от попыток оказать максимальное нелегитимное давление на Тегеран и Дамаск в нарушение резолюций 2231 и 2254 Совета Безопасности ООН.

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Источник : « Комментарий России о захвате танкерного судна под флагом Панамы властями Гибралтара », Сеть Вольтер, 5 июля 2019, www.voltairenet.org/article207025.html

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