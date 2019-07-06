Комментарий России к заявлениям Администратора Агентства США по международному развитию (USAID)

Голосом из прошлого – из эпохи «холодной войны» – прозвучало выступление в Вашингтоне руководителя американского Агентства по международному развитию (АМР) М.Грина [1]. Он презентовал разработанную этим ведомством, входящим в структуру Государственного департамента США, «Концепцию противодействия пагубному влиянию Кремля», само название которой говорит о том, что АМР вовсе не нацелено на создание на мировой арене атмосферы сотрудничества, а является инструментом идеологической борьбы и пропагандистской обработки. Содержание документа, в развязной форме пугающего тем, что Россия якобы пытается повсюду подорвать демократию, наводит на размышления относительно адекватности его авторов.

Термином «противодействие» неуклюже маскируется агрессивный наступательный подход. Концепция откровенно направлена на насаждение русофобии в мире, особенно в соседних с нами государствах. За стремлением посеять страх перед нашей страной, запугиванием мнимым «российским вмешательством» отчетливо прослеживается желание подчинить их влиянию США, настроить против России, в том числе для того, чтобы заставить Европу покупать дорогой американский сжиженный газ. Иначе говоря, в Вашингтоне, решая свои геополитические задачи, не прочь заодно получить коммерческую выгоду.

Подобная официальная программа действий, изложенная высокопоставленным чиновником действующей Администрации США, конечно, удручает. Она резко диссонирует с конструктивной тональностью недавней встречи президентов В.В.Путина и Д.Трампа на саммите «Группы двадцати» в Осаке. Очевидно, что влиятельные вашингтонские функционеры всеми силами стараются не допустить нормализации российско-американских отношений, разрушить их ещё больше.

Со своей стороны не раз подтверждали открытость к выстраиванию конструктивного взаимодействия с США на основе равноправия и учета интересов друг друга. Однако злобная антироссийская пропаганда из Вашингтона, рвущегося к глобальному доминированию, сводит на нет эти усилия. Очень жаль.