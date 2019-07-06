Сеть Вольтер

Комментарий России к заявлениям Администратора Агентства США по международному развитию (USAID)

Сеть Вольтер | Москва (Россия)
+
JPEG - 70.3 kb

Голосом из прошлого – из эпохи «холодной войны» – прозвучало выступление в Вашингтоне руководителя американского Агентства по международному развитию (АМР) М.Грина [1]. Он презентовал разработанную этим ведомством, входящим в структуру Государственного департамента США, «Концепцию противодействия пагубному влиянию Кремля», само название которой говорит о том, что АМР вовсе не нацелено на создание на мировой арене атмосферы сотрудничества, а является инструментом идеологической борьбы и пропагандистской обработки. Содержание документа, в развязной форме пугающего тем, что Россия якобы пытается повсюду подорвать демократию, наводит на размышления относительно адекватности его авторов.

Термином «противодействие» неуклюже маскируется агрессивный наступательный подход. Концепция откровенно направлена на насаждение русофобии в мире, особенно в соседних с нами государствах. За стремлением посеять страх перед нашей страной, запугиванием мнимым «российским вмешательством» отчетливо прослеживается желание подчинить их влиянию США, настроить против России, в том числе для того, чтобы заставить Европу покупать дорогой американский сжиженный газ. Иначе говоря, в Вашингтоне, решая свои геополитические задачи, не прочь заодно получить коммерческую выгоду.

Подобная официальная программа действий, изложенная высокопоставленным чиновником действующей Администрации США, конечно, удручает. Она резко диссонирует с конструктивной тональностью недавней встречи президентов В.В.Путина и Д.Трампа на саммите «Группы двадцати» в Осаке. Очевидно, что влиятельные вашингтонские функционеры всеми силами стараются не допустить нормализации российско-американских отношений, разрушить их ещё больше.

Со своей стороны не раз подтверждали открытость к выстраиванию конструктивного взаимодействия с США на основе равноправия и учета интересов друг друга. Однако злобная антироссийская пропаганда из Вашингтона, рвущегося к глобальному доминированию, сводит на нет эти усилия. Очень жаль.

[1] “Mark Green’s Remarks on Countering Malign Kremlin Influence”, by Mark Green, Voltaire Network, 5 July 2019.

Сеть Вольтер

Вольтер, международное издание

Данная статья находится под лицензией Creative Commons

Вы можете свободно пользоваться стятьями Réseau Voltaire в некоммерческих целях, при условии, что источник цитируется и что содержание не меняется. (лицензия CC BY-NC-ND).

Источник : « Комментарий России к заявлениям Администратора Агентства США по международному развитию (USAID) », Сеть Вольтер, 6 июля 2019, www.voltairenet.org/article207030.html

Поддержать Сеть Вольтер

Вы пользуетесь настоящим сайтом, где вы можете найти качественные анализы, которые помогают вам создать ваше собственное мироззрение. Для того, чтобы мы могли продолжить эту работу, нам нужа ваша поддержка.
Помогите нам вашим пожертвованием

Как участвовать в Сеть Вольтер ?

Все деятели сети – добровольцы.
- Профессиональные переводчики : Вы можете участвовать в переводе статей.

Как Дональд Трамп решает израильско-палестинский вопрос
Европейский союз одобрил назначение четырёх высокопоставленных чиновников
Израиль против Венесуэлы
Какую игру ведёт Вашингтон вокруг Ирана
Какую игру ведёт Вашингтон вокруг Ирана
Тьерри Мейсан, Сеть Вольтер
 
Прямая линия с Владимиром Путиным 2019
Прямая линия с Владимиром Путиным 2019
Владимир В. Путин, Сеть Вольтер
 