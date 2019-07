Le 14 Juillet a une origine : la prise de la Bastille. C’était il y a 230 ans. Il a une signification : la conquête de la liberté par le peuple français. Pourtant, il a fallu attendre 1880 pour que le 14 Juillet, organisé autour du défilé militaire, devienne notre fête nationale.

Depuis lors, ce défilé rassemble les autorités de l’Etat et les Français autour de leur armée, de ses emblèmes, drapeaux et étendards aux trois couleurs de la République et portant en lettres d’or les valeurs de nos soldats : Honneur et Patrie.

Chaque 14 juillet, partout en France, la Nation réunie honore celles et ceux qui ont pour mission d’assurer par la force des armes la défense de la patrie et la protection de ses intérêts supérieurs. Elle exprime collectivement sa considération, son respect et sa confiance à ceux qui ont choisi l’état militaire et en acceptent la première des exigences : l’esprit de sacrifice, pouvant aller jusqu’au sacrifice suprême. Elle rend également hommage à toutes les forces qui, avec abnégation, assurent sa sécurité au quotidien.

Dans cette histoire, le défilé du 14 juillet 1919 a particulièrement marqué les Français, après plus de quatre années de souffrances et de bravoure, avec son cortège de morts et de blessés. Ouvert par la marche des mutilés et les gueules cassées, ce défilé rassemblait les armées alliées, qui avaient participé aux côtés des armées françaises à la victoire. Cent ans après, le panorama du défilé 2019 est bien différent car il épouse les urgences de notre temps et les priorités que j’ai fixées à notre défense.

Parmi ces priorités, une demeure au-delà du siècle : l’attention première aux blessés et leur accompagnement vers la reconstruction. La blessure est un risque inhérent au combat et à l’engagement militaire. Les soldats, marins et aviateurs blessés pour notre défense, quels que soient leur âge et leur blessure, ont des droits sur nous. Ils sont au coeur de la vie de nos armées et de nos préoccupations. Ils seront honorés dans le tableau final. Représentant l’avenir de notre société et témoins de sa solidarité, des adolescents du service national universel y seront associés.

L’innovation au service des opérations, levier majeur de la préparation de l’avenir décliné dans la loi de programmation militaire, sera un autre thème illustré, en introduction du défilé.

Enfin, j’ai tenu à mettre en avant notre irrévocable engagement européen en vue de consolider la sécurité de notre Nation et des peuples de notre continent. Jamais, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l’Europe n’a été aussi nécessaire. La construction d’une Europe de la défense, en lien avec l’Alliance atlantique dont nous fêtons les 70 ans, est pour la France une priorité. Elle constitue le fil rouge de ce défilé. Agir ensemble et renforcer notre capacité à agir collectivement : tel est notamment le défi que l’Initiative européenne d’intervention, avec d’autres projets européens essentiels, veut relever. Que l’ensemble des nations européennes qui y participent et sont représentées aujourd’hui soient vivement remerciées. Car notre sécurité et notre défense passent par l’Europe.