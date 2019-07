Fuente

Il Manifesto (Italia)



[1] El presidente de Francia dijo exactamente: «La ‎nouvelle doctrine spatiale militaire, qui m’a été proposée par la ministre et que j’ai approuvée, ‎permettra d’assurer notre défense de l’espace et par l’espace. Nous renforcerons notre ‎connaissance de la situation spatiale, nous protégerons mieux nos satellites, y compris de manière ‎active. Et pour donner corps à cette doctrine, pour assurer le développement et le renforcement ‎de nos capacités spatiales, un grand commandement de l’espace sera créé en septembre prochain ‎au sein de l’armée de l’air. Celle-ci deviendra, à terme, l’armée de l’air et de l’espace. Les ‎nouveaux investissements indispensables seront décidés», o sea “La nueva doctrina espacial ‎militar, que la ministro me propuso y que yo aprobé, permitirá nuestra defensa del espacio y por ‎el espacio. Fortaleceremos nuestro conocimiento sobre la situación espacial, protegeremos mejor ‎nuestros satélites, incluso de manera activa. Y para dar cuerpo a esa doctrina, para garantizar el ‎desarrollo y fortalecimiento de nuestras capacidades espaciales, un gran mando del espacio será ‎creado en septiembre próximo en el seno de la fuerza aérea. Esta última se convertirá, ‎en definitiva, en fuerza aérea y del espacio. Se decidirán las nuevas inversiones ‎indispensables.”