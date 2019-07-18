Voltaire İletişim Ağı

Cihadın finansçısı Axel Springer’i satın alabilir

Voltaire İletişim Ağı
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KKR (Kohlberg Kravis Roberts & Co.) Yatırım Fonu Alman basın yayın grubu Axel Springer’in beşte birini satın almayı düşünüyor.

Bu olası satın almanın açıklanması, Frankfurt Borsasında Springer hisselerinin sert bir şekilde yükselişine yol açtı.

KKR, Suriye ve Irak’ta El Kaide ve IŞİD’e büyük miktarda para transfer eden devasa bir yatırım fonudur. 2013’te KKR Global İnstitute’u kurarak başkanlığına CİA eski başkanı ve « Timber Sycamore » Operasyonunun (en az 17 hükümetin bulaştığı silah kaçakçılığı [1]) örgütleyicisi General David Petraeus’u yerleştirdi.

KKR Müdürü Henry Kravis –ki eşi Bilderberg Grubunun yöneticisidir– Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u başlıca gizli finansçısıdır [2].

Çeviri
Osman Soysal

[1] « Suriye’ye karşı milyarlarca dolarlık silah », yazan Thierry Meyssan, Tercüme Murat Özdemir, Voltaire İletişim Ağı, 18 Temmuz 2017.

[2] « Emmanuel Macron kime borçlu? », yazan Thierry Meyssan, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı, 11 Aralık 2018.

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

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Kaynak : “Cihadın finansçısı Axel Springer’i satın alabilir”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 18 Temmuz 2019, www.voltairenet.org/article207056.html

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