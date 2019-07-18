Cihadın finansçısı Axel Springer’i satın alabilir

KKR (Kohlberg Kravis Roberts & Co.) Yatırım Fonu Alman basın yayın grubu Axel Springer’in beşte birini satın almayı düşünüyor.

Bu olası satın almanın açıklanması, Frankfurt Borsasında Springer hisselerinin sert bir şekilde yükselişine yol açtı.

KKR, Suriye ve Irak’ta El Kaide ve IŞİD’e büyük miktarda para transfer eden devasa bir yatırım fonudur. 2013’te KKR Global İnstitute’u kurarak başkanlığına CİA eski başkanı ve « Timber Sycamore » Operasyonunun (en az 17 hükümetin bulaştığı silah kaçakçılığı [1]) örgütleyicisi General David Petraeus’u yerleştirdi.

KKR Müdürü Henry Kravis –ki eşi Bilderberg Grubunun yöneticisidir– Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u başlıca gizli finansçısıdır [2].