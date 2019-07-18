Pentagon, Çin karşısında İNF anlaşmasını istemiyor

ABD’nin gelecekteki Genelkurmay Başkanı General Mark A. Milley, 11 Temmuz 2019’da, Çin’in kendisine göre önümüzdeki 50 ya da 100 yıl boyunca ABD’nin başlıca rakibi olacağına işaret etti.

Çin’in kıyı kentlerinin savunmasını etkisiz kılmak için Pentagon’un orta menzilli füzelere ihtiyacı olacaktır. Oysa bu füzeler, bugüne kadar ABD’nin halen feshetmek üzere olduğu Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması tarafından yasaklanmış durumdadır.

Pentagon, bir buçuk yıldan beri ancak İNF anlaşması ihlal edilerek konumlandırılabilecek orta menzilli füze üretimini yeniden başlattı. Bu proje, Raytheon (536,8 milyon dolar), Lockheed Martin (267,6 milyon), Boeing (244,7 milyon), Northrop Grumann (2,7 milyon) gibi ABD’li ve İngiliz BAE Systems (47,7 milyon) ve Fransız Thales (16,2 milyon) firmalarına emanet edildi.

NATO, eşzamanlı olarak Rusya’nın anlaşmayı ihlal ettiğine ve dünyadaki dengeyi bozabileceğine dair istihbarata sahip olduğunu açıkladı, ki bu istihbaratın doğruluğu teyit edilemedi.