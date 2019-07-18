Voltaire İletişim Ağı

Mike Pompeo’ya göre, Hizbullah’a karşı her yol mübah

Voltaire İletişim Ağı
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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Hizbullah karşıtı kampanyasını sürdürüyor.

Geçtiğimiz ay, Hizbullah’ın Devlet Başkanı Maduro’nun yardımıyla Venezüella’ya yerleştiğine dair temelsiz isnatlarda bulunuyordu. Kısa süre sonra Caracas’ta başarısız bir darbe girişiminde bulunuldu. Venezüella tarafından ortaya konulan kanıtlar bu operasyonun bir yıldan uzun bir süredir İsrail devletinin talimatıyla değil ama bizzat onun tarafından örgütlendiğini doğrulamaktadır [1].

Aynı şekilde, tüm demokratik sistemlerde parlamenterlerin dokunulmazlığı şartı geçerli olmasına rağmen, ABD Dışişleri Bakanı, Muhammed Raad ve Emin Şerri adlı ismen Hizbullah milletvekilini suçlu ilan etti. Lübnan adaletini temel almadan, onlara karşı yaptırım kararı aldı.

Son olarak Mike Pompeo, AMİA saldırısının yıldönümü (18 Temmuz 1994) [2] olan 18 Temmuz’da Devlet Başkanı Mauricio Macri’yi Hizbullah’ı terörist örgüt olarak ilan etmesi yolunda ikna etmek için birkaç saatliğine Arjantin’e gitti. Aslında Arjantinli yetkililer, onları suçlamak için sunulan tüm unsurların geçersiz olduğu Arjantin adaleti tarafından ortaya konulduktan sonra bu örgütü katliamın sorumlusu olarak kabul etmekten vazgeçti.

Hizbullah Genel Sekreteri Seyid Hassan Nasrallah, 12 Temmuz 2019’da Al-Manar televizyon kanalına Trump yönetiminin kendisiyle görüşmek istediğini ama kendisinin bunu reddettiğini ifşa etti.

Çeviri
Osman Soysal

[1] “İsrail, Venezüellalılara karşı”, yazan Thierry Meyssan, Tercüme Osman Soysal, El-Vatan (Suriye) , Voltaire İletişim Ağı , 2 Temmuz 2019.

[2] « Macri hizo los deberes para recibir a Pompeo », Pagina 12, 16 de julio de 2019.

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

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Kaynak : “Mike Pompeo’ya göre, Hizbullah’a karşı her yol mübah ”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 18 Temmuz 2019, www.voltairenet.org/article207058.html

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