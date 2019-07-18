Voltaire İletişim Ağı

AB, Kıbrıs karşısında hala Türklerin tarafını tutuyor

Voltaire İletişim Ağı
+

Avrupa Birliği Konseyi, Türkiye’nin adanın aynı zamanda hem Batısında, hem de Kuzey-Doğusunda gerçekleştirdiği gayrimeşru petrol sondaj çalışmalarını hafifçe kınadı.

Yaptığı açıklamada: « Konsey, Türkiye’yi bir kez daha bu tür eylemlerden kaçınmaya, iyi komşuluk ruhuna uygun davranmaya ve uluslararası uygun olarak, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenliğini ve hükümranlık haklarına saygı göstermeye çağırmaktadır » devam etmektedir.

Kıbrıs’ın Avrupa Birliği’ne kabul edilmesinden beri, Konsey bu tür etkisiz açıklamalarını arttırmaktadır. Adanın bir bölümü hala Türk Ordusu ve AB nezdindeki haklarından mahrum olan halkının gayrimeşru işgali altındadır.

Avrupa Birliği, Türkiye ile hala üyelik müzakerelerini sürdürmektedir. Ekonomisinin belli bir düzeye ulaşması ve Batı sınırlarını göçmenlere kapatması için hala mali destek sunmaktadır.

Öte yandan, Türkiye’nin NATO ile olan gerilimi bağlamında, Avrupa Birliği cesur bir açıklamada bulundu: « Konsey, küresel hava taşımacılığı anlaşması ile ilgili müzakereleri askıya alma kararı almıştır ve ortaklık konseyi oturumlarını ve AB ile Türkiye arasındaki üst düzey diyalogları kapsamındaki diğer toplantıları düzenlememenin uygun olduğunu değerlendirmektedir. Konsey, Komisyonun 2020 yılı için Türkiye’ye yönelik yapılan katılım öncesi yardımların azaltılması önerisini kabul etmekte ve Avrupa Yatırım Bankası’nı başta ulusal varlık fonu aktiflerine dayalı krediler olmak üzere, Türkiye’ye verdiği kredi faaliyetlerini gözden geçirmeye davet etmektedir »; kısacası, AB’nin Türkiye’ye desteği azalabilir, ancak şimdilik her şey yerli yerinde duruyor: Kıbrıslıların hakları çiğnenmekte ve petrollerinin çalınması süreci başlamaktadır.

Çeviri
Murat Özdemir

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

Bu makale yaratıcı ortakların lisansı altındadır

Voltaire İletişim Ağı’nın makalelerini kaynak belirtmek ve ticari hedefler gütmeme koşuluyla, makalenin içeriğini değiştirmeden serbestçe çoğaltabilirsiniz (Lisans CC BY-NC-ND)

Kaynak : “AB, Kıbrıs karşısında hala Türklerin tarafını tutuyor”, Tercüme Murat Özdemir, Voltaire İletişim Ağı , 18 Temmuz 2019, www.voltairenet.org/article207059.html

Voltaire İletişim Ağı’nı desteklemek

Kalite analizlerinden geçen bu Web Sitesi, dünya anlayışınızın geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu sitenin devamını sağlamak için işbirliğinize ihtiyacımız var.
Bize bağışta bulunarak yardımcı olunuz.

Voltaire İletişim Ağı’na nasıl katılımcı olabilirsiniz?

Voltaire İletişim Ağı Moderatörlerinin hepsi fahri olarak çalışmaktadırlar.
- Profesyonel düzeyde Tercümanlar: Çevirilerinizle katkıda bulunabilirsiniz.

Donald Trump, İsrail-Filistin sorununa nasıl yaklaşıyor?
Beyaz Saray'ın Ulusal Güvenlik Konseyi üyesi olarak Müslüman Kardeşler
“Gözlerimizin Önünde” (5/25)
Beyaz Saray’ın Ulusal Güvenlik Konseyi üyesi olarak Müslüman Kardeşler
yazan Thierry Meyssan
Avrupa Birliği dört üst düzey yetkilisini atamasını onayladı
Uzayın hakimiyetini ele geçirme yarışı
Uzayın hakimiyetini ele geçirme yarışı
yazan Manlio Dinucci, Voltaire İletişim Ağı
 
AB ülkelerinin Rusya ile ilişkileri güldürüsü
AB ülkelerinin Rusya ile ilişkileri güldürüsü
yazan Manlio Dinucci, Voltaire İletişim Ağı
 
Arap dünyasında İslam dini geriliyor
Arap dünyasında İslam dini geriliyor
Voltaire İletişim Ağı
 
Pentagon'un yedek gücü olarak Müslüman Kardeşler
“Gözlerimizin Önünde” (4/25)
Pentagon’un yedek gücü olarak Müslüman Kardeşler
yazan Thierry Meyssan, Voltaire İletişim Ağı
 