AB, Kıbrıs karşısında hala Türklerin tarafını tutuyor

Avrupa Birliği Konseyi, Türkiye’nin adanın aynı zamanda hem Batısında, hem de Kuzey-Doğusunda gerçekleştirdiği gayrimeşru petrol sondaj çalışmalarını hafifçe kınadı.

Yaptığı açıklamada: « Konsey, Türkiye’yi bir kez daha bu tür eylemlerden kaçınmaya, iyi komşuluk ruhuna uygun davranmaya ve uluslararası uygun olarak, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenliğini ve hükümranlık haklarına saygı göstermeye çağırmaktadır » devam etmektedir.

Kıbrıs’ın Avrupa Birliği’ne kabul edilmesinden beri, Konsey bu tür etkisiz açıklamalarını arttırmaktadır. Adanın bir bölümü hala Türk Ordusu ve AB nezdindeki haklarından mahrum olan halkının gayrimeşru işgali altındadır.

Avrupa Birliği, Türkiye ile hala üyelik müzakerelerini sürdürmektedir. Ekonomisinin belli bir düzeye ulaşması ve Batı sınırlarını göçmenlere kapatması için hala mali destek sunmaktadır.

Öte yandan, Türkiye’nin NATO ile olan gerilimi bağlamında, Avrupa Birliği cesur bir açıklamada bulundu: « Konsey, küresel hava taşımacılığı anlaşması ile ilgili müzakereleri askıya alma kararı almıştır ve ortaklık konseyi oturumlarını ve AB ile Türkiye arasındaki üst düzey diyalogları kapsamındaki diğer toplantıları düzenlememenin uygun olduğunu değerlendirmektedir. Konsey, Komisyonun 2020 yılı için Türkiye’ye yönelik yapılan katılım öncesi yardımların azaltılması önerisini kabul etmekte ve Avrupa Yatırım Bankası’nı başta ulusal varlık fonu aktiflerine dayalı krediler olmak üzere, Türkiye’ye verdiği kredi faaliyetlerini gözden geçirmeye davet etmektedir »; kısacası, AB’nin Türkiye’ye desteği azalabilir, ancak şimdilik her şey yerli yerinde duruyor: Kıbrıslıların hakları çiğnenmekte ve petrollerinin çalınması süreci başlamaktadır.