O Fundo de investimento KKR (Kohlberg Kravis Roberts & Co.) propõe-se comprar um quinto do grupo de imprensa e edição alemão Axel Springer.

O anúncio desta possível aquisição provocou uma alta espectacular das ações Springer na Bolsa de Valores de Frankfurt.

A KKR é um gigantesco fundo de investimento que transferiu maciçamente dinheiro para a Alcaida e para o Daesh(E.I.) na Síria e no Iraque. Em 2013, ele criou o KKR Global Institute, para o qual nomeou como presidente o General David Petraeus, antigo director da CIA e organizador da Operação «Timber Sycamore» (tráfico de armas envolvendo pelo menos 17 governos [1]).

O Director do KKR, Henry Kravis —cuja esposa é administradora do Grupo de Bilderberg— é o principal financiador oculto do Presidente francês, Emmanuel Macron [2].