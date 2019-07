Le Parlement égyptien soutient la Chambre des Représentants libyenne

Sur proposition du Comité national égyptien, 70 députés de la Chambre des représentants libyenne se sont rendus au Caire et ont été reçus par leurs homologues égyptiens.

Dans un communiqué, ils ont affirmé

leur attachement à l’intégrité et à la souveraineté de la Libye ;

la Chambre des Représentants libyenne est la seule instance démocratiquement élue ;

leur attachement aux valeurs démocratiques de la Déclaration constitutionnelle et de ses amendements ;

leur appel au Premier ministre pour résoudre la crise de légitimité ;

leur volonté de tenir une session pour désigner un gouvernement d’union nationale.

Depuis l’agression de la Libye par l’Otan en violation des résolutions du Conseil de sécurité et l’assassinat de Mouamar Kadhafi, le pays est divisé selon des lignes tribales tandis que toutes sortes d’États étrangers tentent de s’en emparer. Le gouvernement créé et soutenu par l’ONU à Tripoli est en réalité composé par les Frères musulmans avec l’appui du Qatar et de la Turquie. Au contraire l’Assemblée élue de Tobrouk est soutenue par l’Égypte et l’Arabie saoudite.

Pour la première fois, c’est une autre instance élue, et pas un exécutif, qui vient d’appuyer l’Assemblée de Tobrouk. La distinction entre les deux camps n’est donc plus uniquement tribale, mais oppose désormais la Confrérie des Frères musulmans à des élus démocratiques.