În 2010, Frăția organizeaza Flotila Libertății prin intermediul lui IHH. În mod oficial, este vorba de a sfida embargoul israelian, și de a acorda ajutor umanitar Gazauilor [ 10 ]. În realitate, clădirea principală a acestei echipamentari, își schimbă steagul în timpul trecerii și continuă sub culorile turcești. Numerosi spioni se amesteca cu militanții ne-violenți care participa la expediție, dentre care un agent irlandez al CIA, Mahdi al-Harati. Cazînd în capcana pe care i-o întind Statele-Unite, Primul ministru israelian Benjamin Netanyahu, asalteaza bărcile în apele internaționale, facînd 10 morti și 54 de raniti. Lumea întreaga condamnă acest act de piraterie sub ochiul batjocoritor al Casei-Albe. Israelul, care furniza arme jihadiștilor din Afganistan, și sprijinise crearea Hamasului împotriva OLP-ului lui Yasser Arafat, se întoarce împotriva islamiștilor în 2008, și îi bombardeaza, precum și populația gazaui. Netanyahu plătește în acest fel operațiunea « Plumbul întărit » pe care o dusese cu Arabia Saudită împotriva sfaturilor Casei-Albe. În cele din urmă, pasagerii Flotilei sunt eliberați de Israel. Presa turcă îl arată apoi pe Prim-ministrul Recep Tayyip Erdogan vizitând un spital din Mahdi al-Harati.

În aceeași perioada, trupele americane din Irak trebuie sa faca fata unei revolte care se generalizeaza. După ce a fost doborât de nepotrivirea și brutalitatea invaziei (tehnica « șocului și a uimirii »), irakienii își organizeaza rezistența. Ambasadorul SUA la Bagdad, apoi director al Intelligentei nationale, John Negroponte, propune înfrângerea prin împărțirea lor, și reîntorcînd furia lor împotriva lor însisi, adica, pentru a transforma Rezistența fata de ocupație, în război civil. Expert în operațiuni secrete, el a participat în special la operațiunea Phoenix din Vietnam, apoi a organizat războiul civil în El Salvador și Iran-Contras în Nicaragua, și a condus la prăbușirea rebeliunii în Chiapas mexicana. Negroponte cheama pe unul din oamenii sai pe care se sprijinise în El Salvador, colonelul James Steele. El îi încredințeaza sarcina de a crea miliții irakiene șiite contra celor sunnite, și sunnite contra celor șiites. În ceea ce privește miliția sunnita, Steele folosește islamiștii. Din Al-Qaïda, în Irak, el armeaza o coaliție tribală, Emiratul islamic din Irak (mai târziu Daeshul), sub masca Poliției speciale (« Brigada Lupilor »). Pentru a speria victimele și familiile lor, el antrenează Emiratul la tortură folosind metodele Scolii americane (School of America) și Political Warfare Cadres Academy de Taïwan, unde el preda. În câteva luni, o nouă groază se abate asupra Irakienilor, și îi împarte în funcție de apartenența lor religioasă. Mai târziu, când generalul David Petraeus va prelua comanda trupelor americane din țară, el va numi pe colonelul James H. Coffman pentru a lucra cu Steele, și pentru a-i raporta operațiunea, în timp ce Brett H. McGurk va da direct socoteala presedintelui. Principalii lideri ai Emiratului islamic sunt recrutați din tabăra de internare de la Bucca, dar sunt supuși unei condiții în închisoarea Abu Ghraib conform metodelor de « spălare a creierului » ale profesorilor Albert D. Biderman și Martin Seligman [ 9 ]. Totul este supravegheat de la Washington de secretarul Apărării Donald Rumsfeld, de care Steele este direct dependent.

În 1999 (adică după războiul din Kosovo și preluarea puterii de islamisti la Grozny), Zbigniew Brzezinski fondeaza cu o cohorta de neoconservatori, American Committee for Peace în Cecenia. Daca primul război din Cecenia era o afacere internă rusă în care cîtiva islamiști au intervenit, al doilea este crearea Emiratului islamic de la Ichkeria. Brzezinski, care pregătea aceasta operațiune de mai mulți ani, încearcă să reproducă experiența afgană. Jihadiștii ceceni, ca Shamil Bassaïev, nu au fost instruiți în Sudan de Ben Laden, dar în Afganistan de Talibani. De-a lungul întregului război, ei au beneficiat de sprijinul «umanitar» turc, al lui Millî Görüs, Necmettin Erbakan și Recep Tayyip Erdogan și al « IHH-Drepturile omului și libertățile ». Aceasta ultima asociație turcă a fost creată în Germania sub numele de Internationala Umanitara Hilfe (IHH). Ulterior, aceste jihadiști au organizat mai multe operații majore: în special împotriva teatrului din Moscova (2002, 170 morți, 700 răniți), împotriva unei școli din Beslan (2004, 385 morti, 783 răniți) și împotriva orașului Naltchik (2005, 128 morti și 115 răniți). După masacrul de la Beslan și moartea liderului jihadist Shamil Bassaïev, Millî Görüs și IHH au organizat la moscheea Fatih din Istanbul mari înmormîntari, fără corpuri, dar cu zeci de mii de militanti.

În 1993, Charles, prințul Țării Galilor, plaseaza Oxford Center for Islamic Studies sub patronajul său, iar șeful serviciilor secrete saudite, prințul Turki, preia conducerea.

