Voltaire İletişim Ağı

Voltairenet.org tehlikede

Voltaire İletişim Ağı
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Bizi Ağustos ayı sonundan önce sitemizi kapatmak zorunda bırakacak ciddi bir mali kriz yaşamaktayız.

8 yıldır sizden yardım talebinde bulunmadık. İçerisinde bulunduğumuz dönemin böylesi bir girişime elverişli olmadığını bilmemize karşın, bizi mali olarak desteklemenizi rica ediyoruz.

Cömert olacağınız umuduyla bir pamuk eller cebe kampanyası düzenleme kararı aldık.

Mevcut en iyi makaleleri üreten bir portal değiliz, ama doğruluğu kanıtlanmış bilgilerin ve özgün analizlerin yer aldığı bir kaynağız.

Acil olarak yardımlarınıza ihtiyacımız var.

Thierry Meyssan

Çeviri
Osman Soysal

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

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Kaynak : “Voltairenet.org tehlikede”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 21 Temmuz 2019, www.voltairenet.org/article207087.html

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