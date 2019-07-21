Voltairenet.org tehlikede

Bizi Ağustos ayı sonundan önce sitemizi kapatmak zorunda bırakacak ciddi bir mali kriz yaşamaktayız.

8 yıldır sizden yardım talebinde bulunmadık. İçerisinde bulunduğumuz dönemin böylesi bir girişime elverişli olmadığını bilmemize karşın, bizi mali olarak desteklemenizi rica ediyoruz.

Cömert olacağınız umuduyla bir pamuk eller cebe kampanyası düzenleme kararı aldık.

Mevcut en iyi makaleleri üreten bir portal değiliz, ama doğruluğu kanıtlanmış bilgilerin ve özgün analizlerin yer aldığı bir kaynağız.

Acil olarak yardımlarınıza ihtiyacımız var.

Thierry Meyssan