« Lentävä mies lumoaa Pariisin paraatissa 14. heinäkuuta » - tällaisin otsikoin kuvailtiin Ranskan sotilasparaatia Champs Élyséellä. Kuten tavallista meille annettiin vaikutelma, että meille kerrottiin kaikki pienintäkin yksityiskohtaa myöten.

Mutta “isot uutiset” peittävät meiltä kaiken sen, mikä meidän todellisuudessa pitäisi tietää. Esimerkiksi sen, että kaksi päivää ennen paraatia presidentti Emanuel Macron otti osaa Cherbourgin satamassa Suffren-ydinhyökkäyssukellusveneen vesillelaskuseremoniaan, ensimmäisen Barracuda-sarjan aluksen, jota rakennettiin 10 vuotta ja joka maksoi 9 miljardia euroa. Sukellusvene, joka on varustettu perinteisin ja ydinvoimakapasiteetein pitkänmatkan risteilyohjuksilla, ja joissa on minisukellusveneet erikoisjoukko-operaatioita varten. Amiraali Christophe Prazuck kuvaili sitä “metsästäjäksi, joka on syntynyt taistellakseen vihollisiamme vastaan”.

700 kansainvälisen vieraan joukossa vesillelaskuseremoniassa oli Australian puolustusministeri Linda Reynolds, joka oli allekirjoittanut ostosopimuksen 12 ranskalaisesta hyökkäyssukellusveneestä. Australiassa on tällä hetkellä käynnissä jatkuva keskustelu maan mahdollisuudesta luopua ydinaseiden kieltosopimuksesta (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, TPNW) , ja rakentaa oma ydinasearsenaali. Australia, Naton jäsen, vastustaa sopimusta, joka hyväksyttiin heinäkuussa 2017 YK:n yleiskokouksessa 122:lla äänellä.) Tähän mennessä sen on allekirjoittanut 70 maata, mutta vahvistanut ainoastaan 23 (Itävalta, Kuuba, Meksiko, Uusi Seelanti, Etelä-Afrikka ja Venezuela), vähemmän kuin puolet 50 allekirjoituksista, jotka sen toteuttamiseksi tarvitaan.

Ruotsi, joka hyväksyi sen 2017, on ilmoittanut, ettei myöskään allekirjoita sopimusta – päätös, jonka takana voidaan aavistaa Naton, vannoutuneen TPNW-sopimuksen vastustajan, vaikutus.

Vaikka ydinaseriisunta pysyy paperilla, asevarustelun leviämisen mahdollisuus lisääntyy, samoin kuin riski, että varustelu tapahtuu yhä enemmän laadullisella tasolla. Presidentti Macron itse vahvisti tämän ilmoituksellaan 14. heinäkuuta paraatin aattona – syyskuussa Ranska luo uuden komentokeskuksen sotilaallisille avaruusvoimille , perusbudjettina 3,6 miljardia euroa 6 vuodelle. ”Hyväksymäni uusi avaruus-sotilaallinen järjestelmä, jota ministeri ehdotti minulle, takaa meille puolustuksemme varmistamisen avaruudesta ja avaruudessa“ [1], presidentti Macron julisti. Joten avaruuden militarisointia lisätään, alue, jolla on kasvava strateginen merkitys kun otetaan huomioon, että tärkeimmät asejärjestelmät ydinaseseista alkaen ovat riippuvaisia paikkatietojärjestelmistä.

Uusilla avaruusvoimillaan Ranska seuraa Yhdysvaltoja. Helmikuussa presidentti Trump allekirjoitti Yhdysvaltain avaruusjoukkojen aloittamista koskevan direktiivin, erityisesti avaruudessa tapahtuvia, ja ennen kaikkea Venäjää ja Kiinaa vastaan suunnattuja, sotilaallisia operaatioita varten. Antamalla uusien voimien komennon ilmailusektorille senaatin asevoimien komitea määritteli avaruuden “sodankäynnin alueeksi”. YK:n maaliskuussa ilmoittamat kokoukset yrityksenä estää avaruuden kilpavarustelu epäonnistuivat Yhdysvaltain vastustuksen takia. Yhdysvallat kieltäytyi liittymästä neuvotteluihin keskustelemaan Kiinan ja Venäjän esittämästä ensimmäisestä sopimusluonnoksesta, joka kieltäisi aseiden sijoittamisen avaruuteen ja säätäisi joukon lakeja rajoittamaan avaruuden käyttämistä sotilaallisiin tarkoituksiin.

Sillä aikaa kun media kiinnitti huomionsa “lentävään mieheen”, joka tanssi taivaalla Champs Élyséen yllä, unohdimme sen tosiasian, että pian päittemme yläpuolella lentää ydinaseita kiertoradalla ympäri maapalloa.