De la început, Frații folosesc arme. În piața Tahrir, își retrag răniții într-o moschee echipată cu tot ceea ce este necesar, pentru a le oferi primul ajutor. Canalele de televiziune ale petro-dictaturilor, qatariana, Al-Jazeera , și saudita, Al-Arabiya , cer răsturnarea regimului și difuzeaza în direct informații strategice. Statele-Unite îl aduc înapoi pe fostul director al Agenției pentru energie atomică, laureat al Premiului Nobel pentru pace, Mohamed El-Baradei, președintele Asociației naționale pentru schimbare. El-Baradei a fost onorat pentru ca a reusit sa calmeze cu succes ardoarea lui Hans Blix care denunța în numele ONU minciunile administrației Bush vizînd să justifice războiul împotriva Irakului. De mai bine de un an, el prezideaza o coaliție creată pe modelul Declarației de la Damasc : un text rezonabil, cu semnatari de tot tipul, plus Frații musulmani al căror program este, de fapt, total opus celui al platformei.

Traducere

Light Journalist



