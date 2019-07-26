Комментарий Департамента информации и печати в связи с решением британского медиарегулятора «Ofcom» о назначении штрафа российскому телеканалу «RT»

Сегодня стало известно о решении британского медиарегулятора «Ofcom» оштрафовать телеканал «RT» на 200 тыс. фунтов за якобы допущенные им серьезные нарушения правил вещания. По результатам расследования, проведенного ведомством, «RT» «не удалось сохранить должную беспристрастность» в семи новостных программах, вышедших в эфир с 17 марта по 26 апреля 2018 г. В заявлении регулятора отмечается, что оно было обеспокоено частотой нарушения правил за относительно короткий период времени.

Обращает на себя внимание тот факт, что штраф был присужден без решения суда, который должен был установить правомерность претензий регулятора к телеканалу. Вызывает вопросы и сумма взыскания, значительно превышающая штрафы, которые другие СМИ получали за разжигание ненависти и призывы к насилию, в то время как «RT» медиарегулятор субъективно обвиняет в недостаточной беспристрастности.

Подобные обвинения тем более удивительны, что национальные СМИ Соединенного Королевства регулярно допускают в своих репортажах искажения фактов и умышленную подмену понятий, не вызывая ни малейших нареканий со стороны «Ofcom». Так, 15 июля с.г. полиция Италии опубликовала новость о задержании итальянских экстремистов. В оригинальном коммюнике говорится, что «штаб-квартира в Турине вела наблюдение за людьми, связанными с политическими движениями ультраправых, которые сражались на Донбассе против сторонников независимости». Несмотря на то, что 16 июля текст был скорректирован («в прошлом принимали участие в вооруженном конфликте в украинском регионе Донбасса»), западные новостные агентства, включая британские «Reuters», «The Guardian», «BBC» растиражировали новость, как задержание радикалов, участвовавших в боевых действиях «на стороне пророссийских сепаратистов».

В эфире телеканала «BBC-2» недавно вышел документальный фильм «Россия с Саймоном Ривом», в котором повествуется о поездке британских журналистов на Дальний Восток, приуроченной к 100-летию Революции. Профессионально отснятые кадры российской природы, а также интервью с гражданами нашей страны перемешиваются с давно используемыми британским телеканалом антироссийскими политическими клише и одиозными заявлениями о якобы имевших место «преследованиях и задержаниях» съемочной группы правоохранительными органами. Умолчали британские журналисты лишь о том, что оператор группы вовсе не имел аккредитации на осуществление журналистской деятельности в России, а еще одним поводом для штрафа послужило несанкционированное использование дрона.

На днях искаженным цитированием заявлений Президента России о сотрудничестве России и Латинской Америки отличился журналист все той же «BBC» У.Грант, объяснив позднее свою неверную трактовку высказываний В.В.Путина «возможной виной переводчиков».

Почему-то системная дезинформация британских СМИ объектом внимания медиарегулятора не становится.

В очередной раз мы становимся свидетелями того, как британские власти пытаются всеми способами ограничить деятельность российских СМИ в стране, используя теперь и финансовые рычаги, что органично вписывается в общую канву развернутой в Великобритании антироссийской кампании. Рассматриваем решение «Ofcom» в качестве акта прямой цензуры.

Ожидаем правовой оценки данного решения медиарегулятора от недавно созданной «экспертной группы юристов» во главе со спецпредставителем Форин офиса по свободе СМИ А.Клуни, о создании которой было заявлено в ходе прошедшей в Лондоне 10-11 июля с.г. международной конференции по свободе прессы, на которую представители «RT» допущены не были.

Внимательно отслеживаем развитие ситуации и напоминаем, что британские СМИ, работающие в России, должны быть готовы столкнуться с последствиями действий официального Лондона.