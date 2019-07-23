Сеть Вольтер

Российская Концепция коллективной безопасности в зоне Персидского залива

Сеть Вольтер | Москва (Россия)
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Обеспечение безопасности в стратегически важной зоне Персидского залива является одной из ключевых региональных проблем современности. Военно-политические потрясения последних лет на Ближнем Востоке и в Северной Африке, стремительное нарастание террористической угрозы в этом районе мира, в котором сосредоточены огромные запасы углеводородных ресурсов, чреваты пагубными последствиями для системы международных отношений, а также для мировой экономической и, в первую очередь, энергетической безопасности.

На протяжении последних десятилетий в зоне Персидского залива не спадает напряженность. Это негативно сказывается на безопасности, политической и экономической стабильности в регионе и в мире. К существующим очагам напряженности добавляются новые. Вблизи зоны Персидского залива сформировался крупнейший центр транснациональной террористической сети.

В нынешних условиях требуются энергичные и эффективные действия на международном и региональном уровнях в интересах выправления и последующего оздоровления обстановки в зоне Персидского залива, преодоления затянувшейся кризисной стадии и поворота этого субрегиона к миру, добрососедству и устойчивому развитию.

По мнению России, идея создания системы безопасности в зоне Персидского залива может сыграть ключевую роль в консолидации политико-дипломатической активности в этом районе. Речь идет о реализации долгосрочной программы действий по нормализации обстановки, укреплению стабильности и безопасности, урегулированию конфликтов, определению основных ориентиров и параметров будущей системы посткризисного устройства, а также путей реализации связанных с этим задач. Наша инициатива развивает российские предложения, разработанные в конце 1990-х годов и доработанные в 2004 и 2007 годах.

Российская концепция обеспечения безопасности в зоне Персидского залива основана на следующих принципах.

- Приоритетное значение имеет консолидация в составе единой антитеррористической коалиции всех сил, заинтересованных в ликвидации экстремистско-террористического очага на Ближнем Востоке, обеспечении устойчивого политического урегулирования в Сирии, Йемене, других странах региона. Антитеррористические действия должны выстраиваться на прочной базе международного права под эгидой Совета Безопасности ООН. На этой основе политико-дипломатическими методами должно достигаться урегулирование конфликтных ситуаций и других спорных проблем. Именно таким образом удалось решить основные задачи по ликвидации химического оружия в Сирии.

- Требуется мобилизация общественного мнения мусульманских и других стран на совместное противодействие террористической угрозе, в том числе путем приложения комплексных усилий на информационном поле.

- Все стороны должны быть привержены международному праву и, прежде всего, Уставу ООН, резолюциям Совета Безопасности ООН. Наша общая цель – демократический и процветающий Ближний Восток, поддерживающий межконфессиональный мир и сосуществование.

- Проведение миротворческих операций возможно лишь на основе соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН или по просьбе законных властей государства, оказавшегося жертвой агрессии. Использование двойных стандартов в этих вопросах недопустимо.

- Система безопасности в Персидском заливе должна носить универсальный и всеобъемлющий характер, строиться на основе уважения интересов всех региональных и других вовлеченных сторон во всех сферах безопасности, включая военную, экономическую и энергетическую. Она должна в полной мере учитывать необходимость оказания гуманитарного содействия нуждающимся странам и народам региона в интересах урегулирования конфликтных ситуаций и стабилизации обществ.

- Многосторонность рассматривается как механизм участия заинтересованных сторон в процессе совместной оценки ситуации, принятия и выполнения решений. Неприемлемо исключение кого-либо по тем или иным причинам.

- Продвижение к созданию системы безопасности осуществляется поэтапно, начиная с решения наиболее острых и актуальных проблем. В первую очередь, это касается борьбы с международным терроризмом, урегулирования иракского, йеменского и сирийского кризисов, реализации всех договоренностей по проблеме иранской ядерной программы.

- Принцип поэтапности относится и к принятию странами Персидского залива и международным сообществом мер по укреплению доверия и предоставлению взаимных гарантий безопасности в регионе.

- С учетом тесной взаимосвязи региональных проблем создание системы безопасности в зоне Персидского залива рассматривается как часть решения задач обеспечения безопасности на Ближнем Востоке в целом. При этом ключевыми являются принципы уважения суверенитета и территориальной целостности, решения внутриполитических проблем без вмешательства извне, в конституционных рамках, через национальный диалог.

Практическая работа по запуску процесса создания системы безопасности в зоне Персидского залива может быть начата путем проведения консультаций на двусторонней и многосторонней основе между заинтересованными сторонами, включая региональные и внерегиональные государства, Совет Безопасности ООН, ЛАГ, ОИС, ССАГПЗ. В ходе этих контактов должна быть сформирована инициативная группа по подготовке международной конференции по безопасности и сотрудничеству в зоне Персидского залива. Группа призвана согласовать географические рамки будущей системы безопасности, круг ее участников, повестку дня, уровень представительства, место проведения предстоящего форума, а также подготовить проекты его решений, включая определение мер безопасности, доверия и контроля.

В данном контексте в качестве предварительных идей, требующих дополнительного обсуждения и проработки, Россия представляет следующие соображения по пакету мер безопасности, доверия и контроля.

Применительно к ситуации в зоне Персидского залива расположенные в этом регионе государства и внерегиональные стороны:

- подтверждают совокупность своих международно-правовых обязательств: в частности, отказ от применения силы и угрозы силой для решения спорных проблем, уважение суверенитета и территориальной целостности государств субрегиона, приверженность урегулированию территориальных и пограничных споров исключительно путем переговоров или задействования других мирных средств, добросовестное выполнение взятых на себя международных обязательств;

- принимают взаимные обязательства транспарентности в военной области (диалог по военным доктринам, субрегиональные встречи министров обороны, установление «горячих линий», обмен предварительными уведомлениями о проведении военных учений и полетах военной авиации, обмен наблюдателями, отказ от постоянной дислокации группировок внерегиональных государств на территории стран Персидского залива, обмен информацией о закупке вооружений и вооруженных силах);

- заключают соглашения по контролю над вооружениями, включающие, например, создание демилитаризованных зон, запрещение дестабилизирующих накоплений обычных вооружений, в том числе противоракетных, сбалансированное сокращение вооруженных сил всеми сторонами;

- в контексте задач укрепления на Ближнем Востоке режима ядерного нераспространения, опирающегося на ДНЯО, предпринимают шаги, направленные на превращение региона в зону, свободную от оружия массового уничтожения;

- заключают соглашения о борьбе с международным терроризмом, незаконным оборотом оружия и миграцией, наркотрафиком, оргпреступностью.

По мере прогресса в конструировании системы безопасности следовало бы приступить к разговору о сокращении иностранного военного присутствия в регионе и выработке общих мер доверия между региональными и другими государствами.

Центральной долгосрочной задачей является создание организации по безопасности и сотрудничеству в зоне Персидского залива (ОБСПЗ), куда, помимо стран Залива, на правах наблюдателей или ассоциированных членов входили бы Россия, Китай, США, ЕС, Индия и другие заинтересованные стороны.

Нельзя оставлять усилия по решению хронических конфликтов, прежде всего палестино-израильского, который остается одним из основных факторов нестабильности на всем ближневосточном пространстве, помогая экстремистам рекрутировать новые кадры. В будущем, в контексте достижения арабо-израильского урегулирования ОБСПЗ может войти в общерегиональную систему безопасности БВСА.

Россия готова к взаимодействию со всеми заинтересованными сторонами для реализации этих и других конструктивных предложений в целях обеспечения надежной безопасности в зоне Персидского залива.

О российской Концепции обеспечения коллективной безопасности в зоне Персидского залива

(справочная информация)

В стратегически важном для всего мира регионе Персидского залива наблюдаются крайне тревожные тенденции. Речь идет о резком обострении противоречий между отдельными странами, отсутствии у них готовности к учету интересов и озабоченностей друг друга и, как следствие, существенном наращивании конфликтного потенциала. Приходится констатировать наличие реальной угрозы дальнейшей эскалации обстановки вплоть до широкомасштабной вооруженной конфронтации.

Исходим из недопустимости подобного развития событий. Считаем в этой связи востребованной коллективную работу по поиску консенсусных компромиссных решений, нацеленных на снижение напряженности и урегулирование всех острых кризисов политико-дипломатическими методами на основе международного права.

Россия поддерживает традиционно дружественные отношения со всеми без исключения странами региона Персидского залива, выстраивает взаимодействие с ними на равноправной и взаимоуважительной основе. Убеждены в том, что залогом достойного и безопасного будущего для всех государств и народов региона, который сегодня как никогда нуждается в позитивной повестке дня, могло бы стать формирование инклюзивной архитектуры мира и безопасности.

Еще в конце 1990-х гг. в совершенно иных геополитических реалиях Россия начала разработку Концепции обеспечения коллективной безопасности в зоне Персидского залива. Изложенные в документе идеи несколько раз обновлялись, приобретя в нынешних обстоятельствах новое, актуальное звучание. Концепция предполагает поэтапное продвижение на основе равноправного взаимодействия всех региональных и других заинтересованных сторон к разблокированию конфликтных ситуаций, разработке мер доверия и контроля и, в конечном счете, формированию в этом субрегионе целостного механизма коллективной безопасности и сотрудничества с созданием соответствующих организационных структур. Имеется в виду, что такая система станет прологом к построению общей посткризисной архитектуры региона Ближнего Востока.

Исходим из того, что российские предложения не носят окончательный характер и являются своего рода приглашением к конструктивному диалогу о путях достижения долгосрочной стабилизации в зоне Персидского залива. Готовы к тесным контактам со всеми заинтересованными сторонами как по официальным каналам, так и по линии общественно-политических и экспертных кругов.

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Источник : « Российская Концепция коллективной безопасности в зоне Персидского залива », Сеть Вольтер, 23 июля 2019, www.voltairenet.org/article207132.html

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